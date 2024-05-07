https://crimea.ria.ru/20240507/rossiya-uverenno-smotrit-vpered--putin-1137099202.html
Россия уверенно смотрит вперед – Путин
Россия уверенно смотрит вперед – Путин - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Россия уверенно смотрит вперед – Путин
Россия уверенно смотрит вперед, планирует свое будущее, намечает и уже реализует новые проекты и программы, заявил президент страны Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T12:49
2024-05-07T12:49
2024-05-07T14:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Россия уверенно смотрит вперед, планирует свое будущее, намечает и уже реализует новые проекты и программы, заявил президент страны Владимир Путин на торжественной церемонии инаугурации в Кремлевском Дворце во вторник."Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным, еще более мощным. Мы - единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное", - сказал глава государства.По словам президента, в сложном мире, который стремительно меняется, необходимо "быть самодостаточными и конкурентоспособными, открывать для России новые горизонты как уже не раз бывало в нашей истории".При этом "стабильность не означает косность", подчеркнул президент, отметив, что и государственная, и общественная системы РФ "должны быть гибкими".В четверг в Большом Кремлевском дворце состоялась церемония вступления в должность президента России Владимира Путина. При вступлении в должность президент Российской Федерации принес присягу в торжественной обстановке в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного суда РФ.Владимир Путин вступил в должность в пятый раз на шестилетний период. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года.
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Россия уверенно смотрит вперед – Путин
Путин: Россия уверенно смотрит вперед и планирует свое будущее
12:49 07.05.2024 (обновлено: 14:13 07.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Россия уверенно смотрит вперед, планирует свое будущее, намечает и уже реализует новые проекты и программы, заявил президент страны Владимир Путин на торжественной церемонии инаугурации в Кремлевском Дворце во вторник.
"Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным, еще более мощным. Мы - единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное", - сказал глава государства.
По словам президента, в сложном мире, который стремительно меняется, необходимо "быть самодостаточными и конкурентоспособными, открывать для России новые горизонты как уже не раз бывало в нашей истории".
"Нам важно помнить и ее (истории) уроки, не забывать о трагической цене внутренних смут и потрясений. Поэтому наша государственная, общественная и политическая системы должны быть прочными и абсолютно устойчивыми к любым вызовам и угрозам, обеспечивать поступательность и стабильность развития единства и независимости страны", - сказал российский лидер.
При этом "стабильность не означает косность", подчеркнул президент, отметив, что и государственная, и общественная системы РФ "должны быть гибкими".
В четверг в Большом Кремлевском дворце состоялась церемония вступления в должность президента России
Владимира Путина. При вступлении в должность президент Российской Федерации принес присягу
в торжественной обстановке в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного суда РФ.
Владимир Путин вступил в должность в пятый раз на шестилетний период. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года.