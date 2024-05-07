https://crimea.ria.ru/20240507/rossiya-uverenno-smotrit-vpered--putin-1137099202.html

Россия уверенно смотрит вперед – Путин

Россия уверенно смотрит вперед – Путин - РИА Новости Крым, 07.05.2024

Россия уверенно смотрит вперед – Путин

Россия уверенно смотрит вперед, планирует свое будущее, намечает и уже реализует новые проекты и программы, заявил президент страны Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T12:49

2024-05-07T12:49

2024-05-07T14:13

владимир путин (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Россия уверенно смотрит вперед, планирует свое будущее, намечает и уже реализует новые проекты и программы, заявил президент страны Владимир Путин на торжественной церемонии инаугурации в Кремлевском Дворце во вторник."Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным, еще более мощным. Мы - единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное", - сказал глава государства.По словам президента, в сложном мире, который стремительно меняется, необходимо "быть самодостаточными и конкурентоспособными, открывать для России новые горизонты как уже не раз бывало в нашей истории".При этом "стабильность не означает косность", подчеркнул президент, отметив, что и государственная, и общественная системы РФ "должны быть гибкими".В четверг в Большом Кремлевском дворце состоялась церемония вступления в должность президента России Владимира Путина. При вступлении в должность президент Российской Федерации принес присягу в торжественной обстановке в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного суда РФ.Владимир Путин вступил в должность в пятый раз на шестилетний период. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года.

https://crimea.ria.ru/20240507/bezopasnost-narodov-rossii-dlya-menya-prevyshe-vsego--putin-1137097731.html

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владимир путин (политик), россия, политика, инаугурация, выборы президента россии, общество, нацпроекты в россии, новости