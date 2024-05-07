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Путин вступил в должность президента России - РИА Новости Крым, 07.05.2024
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Путин вступил в должность президента России
Путин вступил в должность президента России - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Путин вступил в должность президента России
Владимир Путин принес присягу президента России и официально вступил в должность главы государства. Церемония состоялась во вторник в Большом Кремлевском... РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T12:05
2024-05-07T12:34
владимир путин (политик)
россия
политика
конституция россии
новости
инаугурация
выборы президента россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Владимир Путин принес присягу президента России и официально вступил в должность главы государства. Церемония состоялась во вторник в Большом Кремлевском дворце.При вступлении в должность президент Российской Федерации принес присягу в торжественной обстановке в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного суда РФ.7 мая 2024 года проходит инаугурация президента России, который победил на выборах главы государства 17 марта 2024 года с результатом в 87,28% голосов. Владимир Путин вступил в должность в пятый раз на шестилетний период. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года.
https://crimea.ria.ru/20240507/tseremoniya-inauguratsii-prezidenta-rossii-vladimira-putina-translyatsiya-1137092936.html
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владимир путин (политик), россия, политика, конституция россии, новости, инаугурация, выборы президента россии
Путин вступил в должность президента России

Владимир Путин вступил в должность президента России

12:05 07.05.2024 (обновлено: 12:34 07.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Владимир Путин принес присягу президента России и официально вступил в должность главы государства. Церемония состоялась во вторник в Большом Кремлевском дворце.
При вступлении в должность президент Российской Федерации принес присягу в торжественной обстановке в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного суда РФ.

"Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу", - произнес Путин текст присяги.

7 мая 2024 года проходит инаугурация президента России, который победил на выборах главы государства 17 марта 2024 года с результатом в 87,28% голосов. Владимир Путин вступил в должность в пятый раз на шестилетний период. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года.
Инаугурация президента России В. Путина - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
11:44
Церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Трансляция
 
Владимир Путин (политик)РоссияПолитикаКонституция РоссииНовостиИнаугурацияВыборы президента России
 
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