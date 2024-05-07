https://crimea.ria.ru/20240507/putin-vstupil-v-dolzhnost-prezidenta-rossii-1137096649.html
Путин вступил в должность президента России
Путин вступил в должность президента России - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Путин вступил в должность президента России
Владимир Путин принес присягу президента России и официально вступил в должность главы государства. Церемония состоялась во вторник в Большом Кремлевском... РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T12:05
2024-05-07T12:05
2024-05-07T12:34
владимир путин (политик)
россия
политика
конституция россии
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выборы президента россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Владимир Путин принес присягу президента России и официально вступил в должность главы государства. Церемония состоялась во вторник в Большом Кремлевском дворце.При вступлении в должность президент Российской Федерации принес присягу в торжественной обстановке в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного суда РФ.7 мая 2024 года проходит инаугурация президента России, который победил на выборах главы государства 17 марта 2024 года с результатом в 87,28% голосов. Владимир Путин вступил в должность в пятый раз на шестилетний период. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года.
https://crimea.ria.ru/20240507/tseremoniya-inauguratsii-prezidenta-rossii-vladimira-putina-translyatsiya-1137092936.html
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владимир путин (политик), россия, политика, конституция россии, новости, инаугурация, выборы президента россии
Путин вступил в должность президента России
Владимир Путин вступил в должность президента России
12:05 07.05.2024 (обновлено: 12:34 07.05.2024)