https://crimea.ria.ru/20240507/putin-vstupil-v-dolzhnost-prezidenta-rossii-1137096649.html

Путин вступил в должность президента России

Путин вступил в должность президента России - РИА Новости Крым, 07.05.2024

Путин вступил в должность президента России

Владимир Путин принес присягу президента России и официально вступил в должность главы государства. Церемония состоялась во вторник в Большом Кремлевском... РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T12:05

2024-05-07T12:05

2024-05-07T12:34

владимир путин (политик)

россия

политика

конституция россии

новости

инаугурация

выборы президента россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Владимир Путин принес присягу президента России и официально вступил в должность главы государства. Церемония состоялась во вторник в Большом Кремлевском дворце.При вступлении в должность президент Российской Федерации принес присягу в торжественной обстановке в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного суда РФ.7 мая 2024 года проходит инаугурация президента России, который победил на выборах главы государства 17 марта 2024 года с результатом в 87,28% голосов. Владимир Путин вступил в должность в пятый раз на шестилетний период. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года.

https://crimea.ria.ru/20240507/tseremoniya-inauguratsii-prezidenta-rossii-vladimira-putina-translyatsiya-1137092936.html

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владимир путин (политик), россия, политика, конституция россии, новости, инаугурация, выборы президента россии