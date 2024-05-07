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Путин подписал Указ о национальных целях развития России

Путин подписал Указ о национальных целях развития России - РИА Новости Крым, 07.05.2024

Путин подписал Указ о национальных целях развития России

Президент России Владимир Путин подписал Указ о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года, сообщает во вторник РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T19:47

2024-05-07T19:47

2024-05-07T19:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал Указ о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.Кроме того, в перечень национальных целей внесены комфортная и безопасная среда для жизни, экологическое благополучие, устойчивая и динамичная экономика, технологическое лидерство, цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.В частности указ предполагает повышение суммарного коэффициента рождаемости, увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, снижение уровня бедности ниже 7 процентов к 2030 году и ниже 5 процентов к 2036 году, рост МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей в месяц и так далее.Правительству РФ поручено разработать блок национальных проектов для достижения национальных целей до 1 сентября текущего года. В частности речь о проектах "Продолжительная и активная жизнь", "Семья", "Молодежь и дети", "Кадры", "Инфраструктура для жизни", "Эффективная транспортная система", "Экологическое благополучие", "Эффективная и конкурентная экономика", "Туризм и гостеприимство", "Международная кооперация и экспорт", "Экономика данных и цифровая трансформация государства". До 31 декабря Кабмин должен разработать единый план по достижению национальных целей развития РФ.В четверг в Большом Кремлевском дворце состоялась церемония вступления в должность президента России Владимира Путина. При вступлении в должность президент Российской Федерации принес присягу в торжественной обстановке в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного суда РФ. Владимир Путин вступил в должность в пятый раз на шестилетний период. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия уверенно смотрит вперед – ПутинБезопасность народов России для меня превыше всего – ПутинВ Крыму инаугурацию Путина назвали началом становления нового миропорядка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости, политика, общество