https://crimea.ria.ru/20240507/v-krymu-inauguratsiyu-putina-nazvali-nachalom-stanovleniya-novogo-miroporyadka-1137100751.html

В Крыму инаугурацию Путина назвали началом становления нового миропорядка

В Крыму инаугурацию Путина назвали началом становления нового миропорядка - РИА Новости Крым, 07.05.2024

В Крыму инаугурацию Путина назвали началом становления нового миропорядка

Инаугурация президента России Владимира Путина стала точкой отсчета для нового этапа развития страны и изменения миропорядка. Такое мнение выразил глава Крыма... РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T13:40

2024-05-07T13:40

2024-05-07T13:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Инаугурация президента России Владимира Путина стала точкой отсчета для нового этапа развития страны и изменения миропорядка. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов.Он отметил, что глава российского государства пользуется всенародной поддержкой внутри страны и колоссальным авторитетом на международной арене.Глава региона добавил, что сегодня перед всеми россиянами стоят сложные и масштабные задачи, которые получится решить сообща. "Единство – наш главный ресурс, залог успеха. Россия, как это не раз бывало в истории, выйдет из всех испытаний еще более сильной и сплоченной", - подытожил Аксенов.С этим утверждением согласен и спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. По его словам, перед государством стоят масштабные и амбициозные задачи. Без их решения у России просто нет будущего, поскольку ей брошен вызов со стороны коллективного Запада."Не в первый раз он ставит перед нами вопрос: "быть или не быть?". И мы готовы ответить на него так же, как веками отвечали наши великие предки!" – уверен Константинов. - А значит – мы не отступим и не свернем с избранного пути. И как бы и кто бы ни пытался вставлять нам палки в колеса — пройдем его до конца".В четверг в Большом Кремлевском дворце состоялась церемония вступления в должность президента России Владимира Путина. При вступлении в должность президент Российской Федерации принес присягу в торжественной обстановке в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного суда РФ.Владимир Путин вступил в должность в пятый раз на шестилетний период. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Церемония инаугурации президента России Владимира ПутинаПутин вступил в должность президента РоссииПравительство России ушло в отставку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, крым, инаугурация, политика, сергей аксенов, владимир константинов, новости