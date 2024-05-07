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В Крыму инаугурацию Путина назвали началом становления нового миропорядка
В Крыму инаугурацию Путина назвали началом становления нового миропорядка - РИА Новости Крым, 07.05.2024
В Крыму инаугурацию Путина назвали началом становления нового миропорядка
Инаугурация президента России Владимира Путина стала точкой отсчета для нового этапа развития страны и изменения миропорядка. Такое мнение выразил глава Крыма... РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T13:40
2024-05-07T13:40
2024-05-07T13:40
владимир путин (политик)
россия
крым
инаугурация
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сергей аксенов
владимир константинов
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Инаугурация президента России Владимира Путина стала точкой отсчета для нового этапа развития страны и изменения миропорядка. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов.Он отметил, что глава российского государства пользуется всенародной поддержкой внутри страны и колоссальным авторитетом на международной арене.Глава региона добавил, что сегодня перед всеми россиянами стоят сложные и масштабные задачи, которые получится решить сообща. "Единство – наш главный ресурс, залог успеха. Россия, как это не раз бывало в истории, выйдет из всех испытаний еще более сильной и сплоченной", - подытожил Аксенов.С этим утверждением согласен и спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. По его словам, перед государством стоят масштабные и амбициозные задачи. Без их решения у России просто нет будущего, поскольку ей брошен вызов со стороны коллективного Запада."Не в первый раз он ставит перед нами вопрос: "быть или не быть?". И мы готовы ответить на него так же, как веками отвечали наши великие предки!" – уверен Константинов. - А значит – мы не отступим и не свернем с избранного пути. И как бы и кто бы ни пытался вставлять нам палки в колеса — пройдем его до конца".В четверг в Большом Кремлевском дворце состоялась церемония вступления в должность президента России Владимира Путина. При вступлении в должность президент Российской Федерации принес присягу в торжественной обстановке в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного суда РФ.Владимир Путин вступил в должность в пятый раз на шестилетний период. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Церемония инаугурации президента России Владимира ПутинаПутин вступил в должность президента РоссииПравительство России ушло в отставку
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владимир путин (политик), россия, крым, инаугурация, политика, сергей аксенов, владимир константинов, новости
В Крыму инаугурацию Путина назвали началом становления нового миропорядка
Власти Крыма назвали инаугурацию Путина историческим событием мирового масштаба
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Инаугурация президента России Владимира Путина стала точкой отсчета для нового этапа развития страны и изменения миропорядка. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов.
Он отметил, что глава российского государства пользуется всенародной поддержкой внутри страны и колоссальным авторитетом на международной арене.
"Инаугурация президента Владимира Владимировича Путина – историческое событие мирового масштаба. Это точка отсчета нового этапа в развитии нашей страны, в становлении нового, более справедливого миропорядка", - написал в своем Telegram-канале Аксенов.
Глава региона добавил, что сегодня перед всеми россиянами стоят сложные и масштабные задачи, которые получится решить сообща.
"Единство – наш главный ресурс, залог успеха. Россия, как это не раз бывало в истории, выйдет из всех испытаний еще более сильной и сплоченной", - подытожил Аксенов.
С этим утверждением согласен и спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.
"Никогда за последние десятилетия наши перспективы не выглядели так определенно: мы должны состояться как государство-цивилизация, обеспечить политическую стабильность и органичную преемственность власти на целую эпоху", – написал в своем Telegram-канале Константинов.
По его словам, перед государством стоят масштабные и амбициозные задачи. Без их решения у России просто нет будущего, поскольку ей брошен вызов со стороны коллективного Запада.
"Не в первый раз он ставит перед нами вопрос: "быть или не быть?". И мы готовы ответить на него так же, как веками отвечали наши великие предки!" – уверен Константинов. - А значит – мы не отступим и не свернем с избранного пути. И как бы и кто бы ни пытался вставлять нам палки в колеса — пройдем его до конца".
В четверг в Большом Кремлевском дворце состоялась церемония вступления в должность президента России
Владимира Путина. При вступлении в должность президент Российской Федерации принес присягу
в торжественной обстановке в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного суда РФ.
Владимир Путин вступил в должность в пятый раз на шестилетний период. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года.
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