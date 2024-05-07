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Правительство России ушло в отставку - РИА Новости Крым, 07.05.2024
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Правительство России ушло в отставку
Правительство России ушло в отставку - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Правительство России ушло в отставку
Правительство России сложило полномочия перед вновь избранным президентом России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T12:54
2024-05-07T14:14
правительство россии
новости
политика
михаил мишустин
инаугурация
выборы президента россии
владимир путин (политик)
закон и право
конституция россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Правительство России сложило полномочия перед вновь избранным президентом России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.В четверг в Большом Кремлевском дворце состоялась церемония вступления в должность президента России Владимира Путина. При вступлении в должность президент Российской Федерации принес присягу в торжественной обстановке в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного суда РФ.Владимир Путин вступил в должность в пятый раз на шестилетний период. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года.Согласно законодательству РФ, правительство уходит в отставку после инаугурации главы государства. Этот состав кабмина стал 17-м в новейшей истории России. Следующее правительство будет формироваться в соответствии с новым регламентом, закрепленном в 2020 году поправкой к Конституции. Теперь почти всех вице-премьеров и министров будет предварительно утверждать Госдума. Президент в течение двух недель после инаугурации должен представить в верхнюю палату парламента кандидатуру премьер-министра.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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правительство россии, новости, политика, михаил мишустин, инаугурация, выборы президента россии, владимир путин (политик), закон и право, конституция россии
Правительство России ушло в отставку

Правительство России сложило полномочия перед вновь избранным президентом

12:54 07.05.2024 (обновлено: 14:14 07.05.2024)
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание Дома Правительства Российской Федерации в Москве
Здание Дома Правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Виктор Толочко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Правительство России сложило полномочия перед вновь избранным президентом России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"В соответствии со статьей 116 Конституции Российской Федерации и статьей 34 Федерального конституционного закона "О правительстве Российской Федерации" правительство РФ слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом", - говорится в документе.
В четверг в Большом Кремлевском дворце состоялась церемония вступления в должность президента России Владимира Путина. При вступлении в должность президент Российской Федерации принес присягу в торжественной обстановке в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного суда РФ.
Владимир Путин вступил в должность в пятый раз на шестилетний период. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года.
Согласно законодательству РФ, правительство уходит в отставку после инаугурации главы государства. Этот состав кабмина стал 17-м в новейшей истории России.
Следующее правительство будет формироваться в соответствии с новым регламентом, закрепленном в 2020 году поправкой к Конституции. Теперь почти всех вице-премьеров и министров будет предварительно утверждать Госдума. Президент в течение двух недель после инаугурации должен представить в верхнюю палату парламента кандидатуру премьер-министра.
 
Правительство РоссииНовостиПолитикаМихаил МишустинИнаугурацияВыборы президента РоссииВладимир Путин (политик)Закон и правоКонституция России
 
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