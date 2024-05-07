https://crimea.ria.ru/20240507/pravitelstvo-rossii-ushlo-v-otstavku-1137099373.html

Правительство России ушло в отставку

Правительство России ушло в отставку - РИА Новости Крым, 07.05.2024

Правительство России ушло в отставку

Правительство России сложило полномочия перед вновь избранным президентом России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T12:54

2024-05-07T12:54

2024-05-07T14:14

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закон и право

конституция россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Правительство России сложило полномочия перед вновь избранным президентом России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.В четверг в Большом Кремлевском дворце состоялась церемония вступления в должность президента России Владимира Путина. При вступлении в должность президент Российской Федерации принес присягу в торжественной обстановке в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного суда РФ.Владимир Путин вступил в должность в пятый раз на шестилетний период. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года.Согласно законодательству РФ, правительство уходит в отставку после инаугурации главы государства. Этот состав кабмина стал 17-м в новейшей истории России. Следующее правительство будет формироваться в соответствии с новым регламентом, закрепленном в 2020 году поправкой к Конституции. Теперь почти всех вице-премьеров и министров будет предварительно утверждать Госдума. Президент в течение двух недель после инаугурации должен представить в верхнюю палату парламента кандидатуру премьер-министра.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство россии, новости, политика, михаил мишустин, инаугурация, выборы президента россии, владимир путин (политик), закон и право, конституция россии