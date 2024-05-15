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Россия и Китай удвоили товарооборот - Путин - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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Россия и Китай удвоили товарооборот - Путин
Россия и Китай удвоили товарооборот - Путин - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Россия и Китай удвоили товарооборот - Путин
Китай занимает позицию главного торгового партнера РФ, и это сотрудничество будут наращиваться. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T09:15
2024-05-15T09:45
владимир путин (политик)
россия
китай
экономика
внешняя торговля
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Китай занимает позицию главного торгового партнера РФ, и это сотрудничество будут наращиваться. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа."За последние пять лет мы смогли удвоить российско-китайский товарооборот: если в 2019 году он насчитывал 111 миллиардов долларов, то в прошлом году достиг уже 227,8 миллиарда долларов", - цитирует президента пресс-служба Кремля.По словам Путина, двусторонняя торговля сейчас составляет порядка 20 триллионов рублей, при этом более чем на 90 процентов расчеты идут в национальных валютах.Он также подчеркнул системное развитие стратегического сотрудничества в энергетике, поставки на китайский рынок российской сельхозпродукции, реализацию инвестиционных и производственных инициатив. В планах - уплотнение сотрудничества в области промышленности и высоких технологий, космоса и мирного атома, искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии и в других инновационных отраслях.Путин посетит Китай с государственным визитом 16-17 мая, это будет его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Лидеры планируют подписать совместное заявление России и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Также Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.Читайте также на РИА Новости Крым:Взаимодействие ВС РФ и Китая важно для стратегической стабильности в миреПутин: доля рубля в расчетах России со странами ШОС превысила 40%МИД Китая назвал саммит Путина и Си Цзиньпина успешным и результативным
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владимир путин (политик), россия, китай, экономика, внешняя торговля, в мире, новости
Россия и Китай удвоили товарооборот - Путин

Путин: Китай занимает позицию главного торгового партнера РФ

09:15 15.05.2024 (обновлено: 09:45 15.05.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Китай занимает позицию главного торгового партнера РФ, и это сотрудничество будут наращиваться. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа.
"За последние пять лет мы смогли удвоить российско-китайский товарооборот: если в 2019 году он насчитывал 111 миллиардов долларов, то в прошлом году достиг уже 227,8 миллиарда долларов", - цитирует президента пресс-служба Кремля.
По словам Путина, двусторонняя торговля сейчас составляет порядка 20 триллионов рублей, при этом более чем на 90 процентов расчеты идут в национальных валютах.

"Китай уже 13 лет занимает позицию нашего главного делового партнера, а Россия в 2023 году поднялась сразу на 4-е место в рейтинге коммерческих контрагентов КНР", - заметил российский лидер.

Он также подчеркнул системное развитие стратегического сотрудничества в энергетике, поставки на китайский рынок российской сельхозпродукции, реализацию инвестиционных и производственных инициатив. В планах - уплотнение сотрудничества в области промышленности и высоких технологий, космоса и мирного атома, искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии и в других инновационных отраслях.
Путин посетит Китай с государственным визитом 16-17 мая, это будет его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность.
Лидеры планируют подписать совместное заявление России и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Также Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.
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Владимир Путин (политик)РоссияКитайЭкономикаВнешняя торговляВ миреНовости
 
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