https://crimea.ria.ru/20240515/rossiya-i-kitay-udvoili-tovarooborot---putin-1137287524.html

Россия и Китай удвоили товарооборот - Путин

Россия и Китай удвоили товарооборот - Путин - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Россия и Китай удвоили товарооборот - Путин

Китай занимает позицию главного торгового партнера РФ, и это сотрудничество будут наращиваться. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T09:15

2024-05-15T09:15

2024-05-15T09:45

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Китай занимает позицию главного торгового партнера РФ, и это сотрудничество будут наращиваться. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа."За последние пять лет мы смогли удвоить российско-китайский товарооборот: если в 2019 году он насчитывал 111 миллиардов долларов, то в прошлом году достиг уже 227,8 миллиарда долларов", - цитирует президента пресс-служба Кремля.По словам Путина, двусторонняя торговля сейчас составляет порядка 20 триллионов рублей, при этом более чем на 90 процентов расчеты идут в национальных валютах.Он также подчеркнул системное развитие стратегического сотрудничества в энергетике, поставки на китайский рынок российской сельхозпродукции, реализацию инвестиционных и производственных инициатив. В планах - уплотнение сотрудничества в области промышленности и высоких технологий, космоса и мирного атома, искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии и в других инновационных отраслях.Путин посетит Китай с государственным визитом 16-17 мая, это будет его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Лидеры планируют подписать совместное заявление России и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Также Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.Читайте также на РИА Новости Крым:Взаимодействие ВС РФ и Китая важно для стратегической стабильности в миреПутин: доля рубля в расчетах России со странами ШОС превысила 40%МИД Китая назвал саммит Путина и Си Цзиньпина успешным и результативным

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, китай, экономика, внешняя торговля, в мире, новости