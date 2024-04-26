https://crimea.ria.ru/20240426/vzaimodeystvie-vs-rf-i-kitaya-vazhno-dlya-strategicheskoy-stabilnosti-v-mire-1136879935.html

Взаимодействие ВС РФ и Китая важно для стратегической стабильности в мире

Взаимодействие ВС РФ и Китая важно для стратегической стабильности в мире - РИА Новости Крым, 26.04.2024

Взаимодействие ВС РФ и Китая важно для стратегической стабильности в мире

Взаимодействие Москвы и Пекина в военной сфере, совместная оперативная и боевая подготовка военнослужащих двух стран вносят существенный вклад в поддержание... РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T12:53

2024-04-26T12:53

2024-04-26T12:58

россия

китай

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министерство обороны рф

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в мире

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Взаимодействие Москвы и Пекина в военной сфере, совместная оперативная и боевая подготовка военнослужащих двух стран вносят существенный вклад в поддержание глобальной и региональной стабильности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Переговоры прошли на полях совещания министров обороны стран-участниц ШОС в Астане. Шойгу отметил, что военно-политическая обстановка в мире не становится спокойнее.Министр подчеркнул, что ключевую роль в укреплении стратегических связей играют доверительные контакты президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.Китайский военачальник в свою очередь отметил, что взаимодействие вооруженных сил Китая и России играют стабилизирующую роль в мировых процессах.Это первая личная встреча Шойгу и Дун Цзюня после назначения последнего главой военного ведомства КНР. 31 марта состоялись их переговоры в режиме видеоконференцсвязи, они прошли по инициативе китайской стороны.Обращаясь к коллеге, Шойгу сказал, что рассчитывает на самое тесное и плодотворное сотрудничество."Убежден, что сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнерства в оборонной сфере", – резюмировал Шойгу.В пятницу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС министр обороны РФ заявил, что размещение на пространстве Шанхайской организации сотрудничества военной инфраструктуры США неприемлемо, такие планы угрожают организации.Шойгу напомнил об участии иностранных советников в подготовке диверсий, которые Киев проводит на территории России, ударах ВСУ по Запорожской АЭС, передаче Украине Западом разведданных и вооружений, которые Киев применяет для ударов по российской гражданской инфраструктуре. При этом Шойгу в очередной раз напомнил, что Россия никогда не угрожала НАТО и не имеет никаких интересов нападать на государства блока.Читайте также на РИА Новости Крым:Как СВО изменит Европу – мнениеИран стал полноправным членом ШОСПутин: доля рубля в расчетах России со странами ШОС превысила 40%

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китай

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, китай, сергей шойгу, министерство обороны рф, переговоры, политика, в мире, безопасность