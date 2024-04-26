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Взаимодействие ВС РФ и Китая важно для стратегической стабильности в мире - РИА Новости Крым, 26.04.2024
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Взаимодействие ВС РФ и Китая важно для стратегической стабильности в мире
Взаимодействие ВС РФ и Китая важно для стратегической стабильности в мире - РИА Новости Крым, 26.04.2024
Взаимодействие ВС РФ и Китая важно для стратегической стабильности в мире
Взаимодействие Москвы и Пекина в военной сфере, совместная оперативная и боевая подготовка военнослужащих двух стран вносят существенный вклад в поддержание... РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T12:53
2024-04-26T12:58
россия
китай
сергей шойгу
министерство обороны рф
переговоры
политика
в мире
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Взаимодействие Москвы и Пекина в военной сфере, совместная оперативная и боевая подготовка военнослужащих двух стран вносят существенный вклад в поддержание глобальной и региональной стабильности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Переговоры прошли на полях совещания министров обороны стран-участниц ШОС в Астане. Шойгу отметил, что военно-политическая обстановка в мире не становится спокойнее.Министр подчеркнул, что ключевую роль в укреплении стратегических связей играют доверительные контакты президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.Китайский военачальник в свою очередь отметил, что взаимодействие вооруженных сил Китая и России играют стабилизирующую роль в мировых процессах.Это первая личная встреча Шойгу и Дун Цзюня после назначения последнего главой военного ведомства КНР. 31 марта состоялись их переговоры в режиме видеоконференцсвязи, они прошли по инициативе китайской стороны.Обращаясь к коллеге, Шойгу сказал, что рассчитывает на самое тесное и плодотворное сотрудничество."Убежден, что сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнерства в оборонной сфере", – резюмировал Шойгу.В пятницу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС министр обороны РФ заявил, что размещение на пространстве Шанхайской организации сотрудничества военной инфраструктуры США неприемлемо, такие планы угрожают организации.Шойгу напомнил об участии иностранных советников в подготовке диверсий, которые Киев проводит на территории России, ударах ВСУ по Запорожской АЭС, передаче Украине Западом разведданных и вооружений, которые Киев применяет для ударов по российской гражданской инфраструктуре. При этом Шойгу в очередной раз напомнил, что Россия никогда не угрожала НАТО и не имеет никаких интересов нападать на государства блока.Читайте также на РИА Новости Крым:Как СВО изменит Европу – мнениеИран стал полноправным членом ШОСПутин: доля рубля в расчетах России со странами ШОС превысила 40%
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россия, китай, сергей шойгу, министерство обороны рф, переговоры, политика, в мире, безопасность
Взаимодействие ВС РФ и Китая важно для стратегической стабильности в мире

Взаимодействие ВС РФ и Китая важно для стратегической стабильности в мире

12:53 26.04.2024 (обновлено: 12:58 26.04.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ С. Шойгу провел селекторное совещание
Министр обороны РФ С. Шойгу провел селекторное совещание
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Взаимодействие Москвы и Пекина в военной сфере, совместная оперативная и боевая подготовка военнослужащих двух стран вносят существенный вклад в поддержание глобальной и региональной стабильности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Российско-китайское военное сотрудничество – важный элемент повышения обороноспособности, поддержания глобальной и региональной стабильности. Регулярно проводим совместную оперативную и боевую подготовку на суше, море и в воздухе, успешно отрабатываем учебно-боевые задачи различной степени сложности", – сказал Шойгу в ходе рабочей встречи с министром обороны КНР Дун Цзюнем.

Переговоры прошли на полях совещания министров обороны стран-участниц ШОС в Астане. Шойгу отметил, что военно-политическая обстановка в мире не становится спокойнее.
Министр подчеркнул, что ключевую роль в укреплении стратегических связей играют доверительные контакты президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Китайский военачальник в свою очередь отметил, что взаимодействие вооруженных сил Китая и России играют стабилизирующую роль в мировых процессах.

"В условиях изменчивой международной обстановки особенно важно, что взаимоотношения между нашими вооруженными силами сохраняют высокую динамику, отвечая веяниям эпохи. Наше взаимодействие имеет важное значение для стратегической стабильности на планете", – сказал Дун Цзюнь.

Это первая личная встреча Шойгу и Дун Цзюня после назначения последнего главой военного ведомства КНР. 31 марта состоялись их переговоры в режиме видеоконференцсвязи, они прошли по инициативе китайской стороны.
Обращаясь к коллеге, Шойгу сказал, что рассчитывает на самое тесное и плодотворное сотрудничество.
"Убежден, что сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнерства в оборонной сфере", – резюмировал Шойгу.
В пятницу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС министр обороны РФ заявил, что размещение на пространстве Шанхайской организации сотрудничества военной инфраструктуры США неприемлемо, такие планы угрожают организации.
Шойгу напомнил об участии иностранных советников в подготовке диверсий, которые Киев проводит на территории России, ударах ВСУ по Запорожской АЭС, передаче Украине Западом разведданных и вооружений, которые Киев применяет для ударов по российской гражданской инфраструктуре. При этом Шойгу в очередной раз напомнил, что Россия никогда не угрожала НАТО и не имеет никаких интересов нападать на государства блока.
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