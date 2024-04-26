https://crimea.ria.ru/20240426/shoygu-nazval-novuyu-ugrozu-iz-ssha--zayavleniya-na-zasedanii-shos-1136878513.html

Шойгу назвал новую угрозу из США – заявления на заседании ШОС

Шойгу назвал новую угрозу из США – заявления на заседании ШОС - РИА Новости Крым, 26.04.2024

Шойгу назвал новую угрозу из США – заявления на заседании ШОС

Размещение на пространстве Шанхайской организации сотрудничества военной инфраструктуры США неприемлемо, такие планы угрожают ШОС. Об этом заявил в пятницу... РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T12:10

2024-04-26T12:10

2024-04-26T12:45

сергей шойгу

шос

новости

россия

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

политика

сша

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Размещение на пространстве Шанхайской организации сотрудничества военной инфраструктуры США неприемлемо, такие планы угрожают ШОС. Об этом заявил в пятницу глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц организации.Такие намерения надо расценивать как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС, подчеркнул Шойгу.Также министр заявил об ожиданиях по скорому вступлению в ШОС Белоруссии, призвал страны ШОС расширять географию и тематику военных учений, объединять потенциал с возможностями других международных структур в области безопасности, в частности развивать контакты по военной линии между ШОС и ОДКБ. Цель – совместно противостоять попыткам разрушить многолетние связи между странами Шанхайской организации со стороны недружественных стран, которые сами традиционно используют двойные стандарты для реализации права на самооборону, как в случае с ближневосточным конфликтом.Шойгу подчеркнул сложность международной обстановки, которая, по его мнению, сейчас имеет тенденцию к обострению, акцентировал, что США продолжают оказывать давление на своих партнеров, в том числе по украинском вопросу."США сначала создали, а теперь целенаправленно затягивают конфликт на Украине", – сказал министр.Он напомнил об участии иностранных советников в подготовке диверсий, которые Киев проводит на территории России, ударах ВСУ по Запорожской АЭС, передаче Украине Западом разведданных и вооружений, которые Киев применяет для ударов по российской гражданской инфраструктуре. При этом Шойгу в очередной раз напомнил, что Россия никогда не угрожала НАТО и не имеет никаких интересов нападать на государства блока.Читайте также на РИА Новости Крым:Как СВО изменит Европу – мнение Иран стал полноправным членом ШОС Путин: доля рубля в расчетах России со странами ШОС превысила 40%

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, шос, новости, россия, организация договора о коллективной безопасности (одкб), политика, сша, министерство обороны рф