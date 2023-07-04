https://crimea.ria.ru/20230704/iran-stal-polnopravnym-chlenom-shos-1129801133.html
Иран стал полноправным членом ШОС
Иран стал полноправным членом ШОС - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Иран стал полноправным членом ШОС
Иран получил полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом говорится в нью-делийской декларации, принятой по итогам Совета глав... РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T13:41
2023-07-04T13:41
2023-07-04T13:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Иран получил полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом говорится в нью-делийской декларации, принятой по итогам Совета глав государств-членов ШОС 4 июля."Государства-члены подчеркнули историческое значение приема Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного государства-члена", - говорится в документе.Президент России Владимир Путин в ходе заседания приветствовал присоединение Ирана к ШОС, поздравив с этим событием президента республики Эбрахима Раиси.Также главы стран-членов организации отметили важность подписания Меморандума об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства-члена ШОС.Кроме того, как отмечается в декларации, государства-члены ШОС "подтверждают приверженность формированию более представительного, демократического, справедливого и многополярного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права, многосторонности, равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности, культурно-цивилизационном многообразии, взаимовыгодном и равноправном сотрудничестве государств при центральной координирующей роли ООН".Лидеры стран-членов организации также подчеркнули, что одностороннее применение экономических санкций, кроме принятых Советом Безопасности ООН, "несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на международные экономические отношения".23-й саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели. Для участия в саммите были приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: доля рубля в расчетах России со странами ШОС превысила 40%Какие страны в ближайшее время вступят в ШОС – ЛавровНовая концепция внешней политики России: основные положения
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иран, шос, политика, экономика, новости, в мире, владимир путин (политик)
Иран стал полноправным членом ШОС
Иран стал полноправным государством-членом Шанхайской организации сотрудничества
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Иран получил полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом говорится в нью-делийской декларации, принятой по итогам Совета глав государств-членов ШОС 4 июля.
"Государства-члены подчеркнули историческое значение приема Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного государства-члена", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин в ходе заседания приветствовал присоединение Ирана к ШОС, поздравив с этим событием президента республики Эбрахима Раиси.
"В нашей организации теперь в полноправном формате будет участвовать Исламская Республика Иран. Менее чем за два года иранские партнеры завершили все необходимые процедуры, и теперь наша общая задача - помочь коллегам эффективно встроиться в ведущуюся в рамках ШОС многоплановую работу", - сказал российский лидер.
Также главы стран-членов организации отметили важность подписания Меморандума об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства-члена ШОС.
Кроме того, как отмечается в декларации, государства-члены ШОС "подтверждают приверженность формированию более представительного, демократического, справедливого и многополярного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права, многосторонности, равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности, культурно-цивилизационном многообразии, взаимовыгодном и равноправном сотрудничестве государств при центральной координирующей роли ООН".
Лидеры стран-членов организации также подчеркнули, что одностороннее применение экономических санкций, кроме принятых Советом Безопасности ООН, "несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на международные экономические отношения".
23-й саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели. Для участия в саммите были приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.
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