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Иран стал полноправным членом ШОС

Иран стал полноправным членом ШОС - РИА Новости Крым, 04.07.2023

Иран стал полноправным членом ШОС

Иран получил полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом говорится в нью-делийской декларации, принятой по итогам Совета глав... РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T13:41

2023-07-04T13:41

2023-07-04T13:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Иран получил полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом говорится в нью-делийской декларации, принятой по итогам Совета глав государств-членов ШОС 4 июля."Государства-члены подчеркнули историческое значение приема Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного государства-члена", - говорится в документе.Президент России Владимир Путин в ходе заседания приветствовал присоединение Ирана к ШОС, поздравив с этим событием президента республики Эбрахима Раиси.Также главы стран-членов организации отметили важность подписания Меморандума об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства-члена ШОС.Кроме того, как отмечается в декларации, государства-члены ШОС "подтверждают приверженность формированию более представительного, демократического, справедливого и многополярного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права, многосторонности, равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности, культурно-цивилизационном многообразии, взаимовыгодном и равноправном сотрудничестве государств при центральной координирующей роли ООН".Лидеры стран-членов организации также подчеркнули, что одностороннее применение экономических санкций, кроме принятых Советом Безопасности ООН, "несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на международные экономические отношения".23-й саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели. Для участия в саммите были приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: доля рубля в расчетах России со странами ШОС превысила 40%Какие страны в ближайшее время вступят в ШОС – ЛавровНовая концепция внешней политики России: основные положения

иран

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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