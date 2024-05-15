https://crimea.ria.ru/20240515/putin-rasskazal-o-zadachakh-shoygu-na-postu-sekretarya-sovbeza-1137304444.html
Путин рассказал о новых полномочиях Шойгу
Путин рассказал о новых полномочиях Шойгу - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Путин рассказал о новых полномочиях Шойгу
Экс-министр обороны России Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности РФ, помимо своих основных обязанностей, будет также курировать комиссию ВПК и... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T15:50
2024-05-15T15:50
2024-05-15T15:55
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совет безопасности россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Экс-министр обороны России Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности РФ, помимо своих основных обязанностей, будет также курировать комиссию ВПК и обеспечивать сотрудничество с зарубежными странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов и руководством МО РФ.Путин отметил, что Шойгу "как никто другой понимает необходимость обеспечивать обязательства перед партнерами в сфере поставки вооружений и военной техники на внешний рынок"."С учетом того, что в первую очередь мы должны обеспечить потребности наших Вооруженных сил. Это сочетание очень тонкое, важное. Сергей Кужугетович вместе с руководством Министерства обороны, вместе с начальником Генерального штаба будет заниматься в том числе и этой работой", – уточнил президент.
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владимир путин (политик), сергей шойгу, новости, россия, москва, совет безопасности россии , военно-промышленный комплекс (впк)
Путин рассказал о новых полномочиях Шойгу
Шойгу будет курировать комиссию ВПК и обеспечивать сотрудничество с зарубежьем – Путин
15:50 15.05.2024 (обновлено: 15:55 15.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Экс-министр обороны России Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности РФ, помимо своих основных обязанностей, будет также курировать комиссию ВПК и обеспечивать сотрудничество с зарубежными странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов и руководством МО РФ.
"Министр обороны, который покинул этот пост, кроме исполнения обязанностей секретаря Совета безопасности, будет вести и комиссию ВПК, которая функционирует при президенте, и будет заниматься организацией работы Федеральной службы по сотрудничеству с зарубежными странами (Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации – ред.)", – сказал глава государства.
Путин отметил, что Шойгу "как никто другой понимает необходимость обеспечивать обязательства перед партнерами в сфере поставки вооружений и военной техники на внешний рынок".
"С учетом того, что в первую очередь мы должны обеспечить потребности наших Вооруженных сил. Это сочетание очень тонкое, важное. Сергей Кужугетович вместе с руководством Министерства обороны, вместе с начальником Генерального штаба будет заниматься в том числе и этой работой", – уточнил президент.