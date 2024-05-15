https://crimea.ria.ru/20240515/putin-rasskazal-o-zadachakh-shoygu-na-postu-sekretarya-sovbeza-1137304444.html

Путин рассказал о новых полномочиях Шойгу

Путин рассказал о новых полномочиях Шойгу - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Путин рассказал о новых полномочиях Шойгу

Экс-министр обороны России Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности РФ, помимо своих основных обязанностей, будет также курировать комиссию ВПК и... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T15:50

2024-05-15T15:50

2024-05-15T15:55

владимир путин (политик)

сергей шойгу

новости

россия

москва

совет безопасности россии

военно-промышленный комплекс (впк)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Экс-министр обороны России Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности РФ, помимо своих основных обязанностей, будет также курировать комиссию ВПК и обеспечивать сотрудничество с зарубежными странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов и руководством МО РФ.Путин отметил, что Шойгу "как никто другой понимает необходимость обеспечивать обязательства перед партнерами в сфере поставки вооружений и военной техники на внешний рынок"."С учетом того, что в первую очередь мы должны обеспечить потребности наших Вооруженных сил. Это сочетание очень тонкое, важное. Сергей Кужугетович вместе с руководством Министерства обороны, вместе с начальником Генерального штаба будет заниматься в том числе и этой работой", – уточнил президент.

https://crimea.ria.ru/20240515/putin-obyasnil-naznachenie-belousova-ministrom-oborony-1137304090.html

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москва

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владимир путин (политик), сергей шойгу, новости, россия, москва, совет безопасности россии , военно-промышленный комплекс (впк)