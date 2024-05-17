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Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

Председатель Правительства России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими заместителями, сообщает в пятницу пресс-служба Кабмина. РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T22:39

2024-05-17T22:39

2024-05-17T22:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Председатель Правительства России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими заместителями, сообщает в пятницу пресс-служба Кабмина."За первым вице-премьером Денисом Мантуровым закреплена общая координация работы в области технологического развития, реализации Национальной технологической инициативы и содействия внедрению результатов инновационной деятельности, вопросы государственной политики в области промышленности, технического регулирования, выполнение программ развития", - сказано в сообщении.Также Манутров будет курировать атомную, ракетно-космическую, судостроительную, авиационную и радиоэлектронную промышленности, государственный оборонаказ, госполитику в области торговли, вопросы обустройства госграницы, обеспечения гражданской обороны защиты населения и ряд других направлений.Вице-премьер Татьяна Голикова продолжает курировать здравоохранение, социальную сферу и сферу культуры. Также в ее ведение передано Федеральное агентство по делам национальностей.Под координацию вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко отданы цифровое развитие и связь, внедрение технологий искусственного интеллекта, а также антимонопольная политика.За Александром Новаком остается электроэнергетика и топливно-энергетический комплекс. Вместе с тем, теперь он является и куратором экономического блока. Новак непосредственно отвечает за национальные проекты "Малое и среднее предпринимательство", "Атом" и "Производительность труда".За Алексеем Оверчуком сохраняются задачи по координации госполитики в сфере интеграции на евразийском пространстве, участия России в интеграционных процессах. Он координирует вопросы деятельности БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и "Группы двадцати".Дмитрий Патрушев берет под свою ответственность государственную политику в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, в том числе виноградарства и виноделия, рыбного хозяйства и рыбоводства, лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, охраны природных ресурсов, включая недра.Транспортный блок Михаил Мишустин закрепил за вице-премьером Виталием Савельевым. Также он уполномочен координировать госполитику в области деятельности пунктов пропуска через государственную границу РФ.Вице-премьер — полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев продолжит отвечать за Дальний Восток и Арктику, курировать деятельность Минвостокразвития.За вице-премьером Маратом Хуснуллиным закреплены вопросы государственной жилищной политики и гражданского оборота недвижимости, ипотечного кредитования. Кроме того, он отвечает за градостроительство, ЖКХ, ремонт автодорог. Также за соцразвите Крыма и новых регионов РФ.В ведение вице-премьера Дмитрия Чернышенко переданы общее и среднее профессиональное образование, а также молодежная политика. Также инновации, научные исследования и разработки в области искусственного интеллекта. Кроме того, туризм, СМИ, физкультура и спорт.Во вторник президент России Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, а также утвердил кандидатов на должности руководителей силового блока страны.Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник одобрили предложенные главой правительства РФ Михаилом Мишустиным 16 кандидатур на посты министров в новом составе кабмина. Днем ранее депутаты Госдума одобрили кандидатуры вице-премьеров нового правительства РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Идти в едином строю: Путин рассказал об ожиданиях от нового правительстваПатрушев и Дюмин назначены помощниками президента – КремльВ Крыму оценили новый состав правительства России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, правительство россии, политика, новости, россия