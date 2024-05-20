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Новые перестановки в Министерстве обороны - РИА Новости Крым, 20.05.2024
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Новые перестановки в Министерстве обороны
Новые перестановки в Министерстве обороны - РИА Новости Крым, 20.05.2024
Новые перестановки в Министерстве обороны
В понедельник назначен новый заместитель министра обороны. Соответствующий Указ президента РФ Владимира Путина размещен на портале официального опубликования... РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T18:16
2024-05-20T18:51
владимир путин (политик)
министерство обороны рф
новости
кремль
кадровые перестановки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В понедельник назначен новый заместитель министра обороны. Соответствующий Указ президента РФ Владимира Путина размещен на портале официального опубликования правовых актов.Юрий Садовенко, занимавший ранее эту должность, освобожден от нее другим Указом президента.Олег Савельев с 2008 года по 2014 год был министром экономического развития Российской Федерации. С 2014 по 2015 годы – министр РФ по делам Крыма. С 2019 года занимал должность аудитора Счетной палаты РФ.Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил Олега Савельева с назначением на пост заместителя Министра обороны России."Олег Генрихович – настоящий профессионал своего дела. Он был в Крыму в самые тяжелые годы, многое сделал для нашего региона в сложный, переходный период. Уверен, что этот опыт поможет на новом месте службы, и он справится со всеми поставленными задачами", – написал Аксенов в своем ТГ-канале.Ранее Владимир Путин назначил нового министра обороны, которым стал Андрей Белоусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Андрей Белоусов – биографияПутин утвердил состав нового кабинета министров РоссииНовая структура силового блока правительства России
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), министерство обороны рф, новости, кремль, кадровые перестановки
Новые перестановки в Министерстве обороны

Назначен заместитель министра обороны РФ – Путин подписал указ

18:16 20.05.2024 (обновлено: 18:51 20.05.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В понедельник назначен новый заместитель министра обороны. Соответствующий Указ президента РФ Владимира Путина размещен на портале официального опубликования правовых актов.

"Назначить Савельева Олега Генриховича заместителем министра обороны РФ – руководителем аппарата министра обороны РФ", – говорится в тексте Указа.

Юрий Садовенко, занимавший ранее эту должность, освобожден от нее другим Указом президента.
Олег Савельев с 2008 года по 2014 год был министром экономического развития Российской Федерации. С 2014 по 2015 годы – министр РФ по делам Крыма. С 2019 года занимал должность аудитора Счетной палаты РФ.
Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил Олега Савельева с назначением на пост заместителя Министра обороны России.
"Олег Генрихович – настоящий профессионал своего дела. Он был в Крыму в самые тяжелые годы, многое сделал для нашего региона в сложный, переходный период. Уверен, что этот опыт поможет на новом месте службы, и он справится со всеми поставленными задачами", – написал Аксенов в своем ТГ-канале.
Ранее Владимир Путин назначил нового министра обороны, которым стал Андрей Белоусов.
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