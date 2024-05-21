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Выплаты участникам военных операций защитят от списания при банкротстве
Выплаты участникам военных операций защитят от списания при банкротстве - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Выплаты участникам военных операций защитят от списания при банкротстве
Выплаты за участие в спецоперации защитят от списания в делах о банкротстве. Соответствующие поправки в законодательство приняты депутатами Госдумы в первом... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T15:18
2024-05-21T15:18
2024-05-21T15:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Выплаты за участие в спецоперации защитят от списания в делах о банкротстве. Соответствующие поправки в законодательство приняты депутатами Госдумы в первом чтении. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа.Председатель Госдумы напомнил, что уже сейчас действует ряд исключений. В частности, нельзя забрать у человека единственное жилье, выплаты в размере прожиточного минимума, алименты. По мнению Володина, будет справедливо распространить эту норму на выплаты участникам СВО и других военных операций.Читайте также на РИА Новости Крым:Правительство РФ расширило возможности фонда "Защитники Отечества"Как участнику СВО получить бесплатную юридическую помощь в КрымуРаздел для ветеранов СВО и семей погибших бойцов появился на госуслугах
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государственная дума рф, новости, россия, вячеслав володин, ветераны сво, соцзащита, банкротство
Выплаты участникам военных операций защитят от списания при банкротстве
Выплаты за участие в СВО защитят от списания в делах о банкротстве – Госдума
15:18 21.05.2024 (обновлено: 15:33 21.05.2024)