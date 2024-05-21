https://crimea.ria.ru/20240521/vyplaty-uchastnikov-voennykh-operatsiy-zaschityat-ot-spisaniya-pri-bankrotstve-1137465940.html

Выплаты участникам военных операций защитят от списания при банкротстве

Выплаты участникам военных операций защитят от списания при банкротстве - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Выплаты участникам военных операций защитят от списания при банкротстве

Выплаты за участие в спецоперации защитят от списания в делах о банкротстве. Соответствующие поправки в законодательство приняты депутатами Госдумы в первом... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T15:18

2024-05-21T15:18

2024-05-21T15:33

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банкротство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Выплаты за участие в спецоперации защитят от списания в делах о банкротстве. Соответствующие поправки в законодательство приняты депутатами Госдумы в первом чтении. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа.Председатель Госдумы напомнил, что уже сейчас действует ряд исключений. В частности, нельзя забрать у человека единственное жилье, выплаты в размере прожиточного минимума, алименты. По мнению Володина, будет справедливо распространить эту норму на выплаты участникам СВО и других военных операций.Читайте также на РИА Новости Крым:Правительство РФ расширило возможности фонда "Защитники Отечества"Как участнику СВО получить бесплатную юридическую помощь в КрымуРаздел для ветеранов СВО и семей погибших бойцов появился на госуслугах

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, новости, россия, вячеслав володин, ветераны сво, соцзащита, банкротство