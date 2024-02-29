https://crimea.ria.ru/20240229/putin-rasskazal-o-noveyshikh-sistemakh-vooruzheniya-v-zone-svo-1135307001.html

Путин рассказал о новейших системах вооружения в зоне СВО

Путин рассказал о новейших системах вооружения в зоне СВО - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Путин рассказал о новейших системах вооружения в зоне СВО

Новейшие системы вооружения России подтвердили свои высокие, уникальные характеристики. Об этом во ходе послания Федеральному Собранию заявил президент Владимир РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T12:46

2024-02-29T12:46

2024-02-29T13:29

владимир путин (политик)

послание федеральному собранию

вооруженные силы россии

армия и флот

россия

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Новейшие системы вооружения России подтвердили свои высокие, уникальные характеристики. Об этом во ходе послания Федеральному Собранию заявил президент Владимир Путин.Как отметил президент, гиперзвуковой комплекс "Кинжал" не только поставлен на вооружение, но и используется с высокой эффективностью в ходе спецоперации.Кроме того, в бою уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон". На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет", сообщил президент РФ.Он отметил, что работа над новыми вооружениями продолжается, "скоро о них услышат".Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу презентовали новое ракетное вооружениеМассированный удар "Кинжалами": на Украине поражены объекты ВПКРазработчик "Цирконов" увеличил выпуск высокоточного оружия в 5 раз

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), послание федеральному собранию, вооруженные силы россии, армия и флот, россия, новости, безопасность, инфографика