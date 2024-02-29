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Путин рассказал о новейших системах вооружения в зоне СВО - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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Путин рассказал о новейших системах вооружения в зоне СВО
Путин рассказал о новейших системах вооружения в зоне СВО - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Путин рассказал о новейших системах вооружения в зоне СВО
Новейшие системы вооружения России подтвердили свои высокие, уникальные характеристики. Об этом во ходе послания Федеральному Собранию заявил президент Владимир РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T12:46
2024-02-29T13:29
владимир путин (политик)
послание федеральному собранию
вооруженные силы россии
армия и флот
россия
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Новейшие системы вооружения России подтвердили свои высокие, уникальные характеристики. Об этом во ходе послания Федеральному Собранию заявил президент Владимир Путин.Как отметил президент, гиперзвуковой комплекс "Кинжал" не только поставлен на вооружение, но и используется с высокой эффективностью в ходе спецоперации.Кроме того, в бою уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон". На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет", сообщил президент РФ.Он отметил, что работа над новыми вооружениями продолжается, "скоро о них услышат".Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу презентовали новое ракетное вооружениеМассированный удар "Кинжалами": на Украине поражены объекты ВПКРазработчик "Цирконов" увеличил выпуск высокоточного оружия в 5 раз
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владимир путин (политик), послание федеральному собранию, вооруженные силы россии, армия и флот, россия, новости, безопасность, инфографика
Путин рассказал о новейших системах вооружения в зоне СВО

Путин рассказал о новейших системах вооружения России

12:46 29.02.2024 (обновлено: 13:29 29.02.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Новейшие системы вооружения России подтвердили свои высокие, уникальные характеристики. Об этом во ходе послания Федеральному Собранию заявил президент Владимир Путин.
Как отметил президент, гиперзвуковой комплекс "Кинжал" не только поставлен на вооружение, но и используется с высокой эффективностью в ходе спецоперации.
Кроме того, в бою уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон". На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет", сообщил президент РФ.
"Комплекс "Сармат" поставлен в войска, мы скоро его продемонстрируем. Испытания крылатой ракеты "Буревестник" и системы "Посейдон" завершаются, они подтвердили свои уникальные характеристики", - сказал Путин.
Он отметил, что работа над новыми вооружениями продолжается, "скоро о них услышат".
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Владимир Путин (политик)Послание Федеральному СобраниюВооруженные силы РоссииАрмия и флотРоссияНовостиБезопасность
 
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