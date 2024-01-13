https://crimea.ria.ru/20240113/massirovannyy-udar-kinzhalami-na-ukraine-porazheny-obekty-vpk-1134171926.html

Массированный удар "Кинжалами": на Украине поражены объекты ВПК

Массированный удар "Кинжалами": на Украине поражены объекты ВПК - РИА Новости Крым, 13.01.2024

Массированный удар "Кинжалами": на Украине поражены объекты ВПК

Армия России нанесла массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины, все цели поражены. Об этом... РИА Новости Крым, 13.01.2024

2024-01-13T13:13

2024-01-13T13:13

2024-01-13T13:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Армия России нанесла массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины, все цели поражены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что удары были нанесены утром в субботу. В ведомстве подчеркнули, что цель удара достигнута - все назначенные объекты поражены.Взрывы и объявление воздушной тревоги были слышны утром в разных областях Украины. Сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Кременчуге, Киеве. По информации Минобороны РФ, российские военные за неделю нанесли 23 удара высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине. Кроме того, поражены пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.Массированный удар по объектам на Украине произошел также 8 января. На всей территории страны ночью объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы ВС Украины, украинские СМИ и власти сообщали о многочисленных взрывах и поражении объектов критической инфраструктуры на подконтрольной Киеву территории.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая волна взрывов на Украине: пылает КиевНа Украине громко: СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге и ДнепропетровскеРазработчик "Цирконов" увеличил выпуск высокоточного оружия в 5 раз

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, украина, гиперзвуковые ракеты "кинжал", вооруженные силы россии, армия и флот, потери всу , новости