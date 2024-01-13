Массированный удар "Кинжалами": на Украине поражены объекты ВПК
Армия России нанесла групповой удар ракетами "Кинжал" по объектам ВПК на Украине
13:13 13.01.2024 (обновлено: 13:19 13.01.2024)
© РИА Новости КрымРакета "Кинжал"
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Армия России нанесла массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины, все цели поражены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что удары были нанесены утром в субботу.
"Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм, пороха и беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что цель удара достигнута - все назначенные объекты поражены.
Взрывы и объявление воздушной тревоги были слышны утром в разных областях Украины. Сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Кременчуге, Киеве.
По информации Минобороны РФ, российские военные за неделю нанесли 23 удара высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине. Кроме того, поражены пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.
Массированный удар по объектам на Украине произошел также 8 января. На всей территории страны ночью объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы ВС Украины, украинские СМИ и власти сообщали о многочисленных взрывах и поражении объектов критической инфраструктуры на подконтрольной Киеву территории.
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