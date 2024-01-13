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Массированный удар "Кинжалами": на Украине поражены объекты ВПК - РИА Новости Крым, 13.01.2024
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Массированный удар "Кинжалами": на Украине поражены объекты ВПК
Массированный удар "Кинжалами": на Украине поражены объекты ВПК - РИА Новости Крым, 13.01.2024
Массированный удар "Кинжалами": на Украине поражены объекты ВПК
Армия России нанесла массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины, все цели поражены. Об этом... РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T13:13
2024-01-13T13:19
новости сво
министерство обороны рф
украина
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
вооруженные силы россии
армия и флот
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Армия России нанесла массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины, все цели поражены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что удары были нанесены утром в субботу. В ведомстве подчеркнули, что цель удара достигнута - все назначенные объекты поражены.Взрывы и объявление воздушной тревоги были слышны утром в разных областях Украины. Сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Кременчуге, Киеве. По информации Минобороны РФ, российские военные за неделю нанесли 23 удара высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине. Кроме того, поражены пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.Массированный удар по объектам на Украине произошел также 8 января. На всей территории страны ночью объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы ВС Украины, украинские СМИ и власти сообщали о многочисленных взрывах и поражении объектов критической инфраструктуры на подконтрольной Киеву территории.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая волна взрывов на Украине: пылает КиевНа Украине громко: СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге и ДнепропетровскеРазработчик "Цирконов" увеличил выпуск высокоточного оружия в 5 раз
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новости сво, министерство обороны рф, украина, гиперзвуковые ракеты "кинжал", вооруженные силы россии, армия и флот, потери всу , новости
Массированный удар "Кинжалами": на Украине поражены объекты ВПК

Армия России нанесла групповой удар ракетами "Кинжал" по объектам ВПК на Украине

13:13 13.01.2024 (обновлено: 13:19 13.01.2024)
 
© РИА Новости КрымРакета "Кинжал"
Ракета Кинжал - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Армия России нанесла массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины, все цели поражены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что удары были нанесены утром в субботу.

"Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм, пороха и беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что цель удара достигнута - все назначенные объекты поражены.
Взрывы и объявление воздушной тревоги были слышны утром в разных областях Украины. Сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Кременчуге, Киеве.
По информации Минобороны РФ, российские военные за неделю нанесли 23 удара высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине. Кроме того, поражены пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.
Массированный удар по объектам на Украине произошел также 8 января. На всей территории страны ночью объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы ВС Украины, украинские СМИ и власти сообщали о многочисленных взрывах и поражении объектов критической инфраструктуры на подконтрольной Киеву территории.
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Новости СВОМинистерство обороны РФУкраинаГиперзвуковые ракеты "Кинжал"Вооруженные силы РоссииАрмия и флотПотери ВСУНовости
 
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