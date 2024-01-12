https://crimea.ria.ru/20240112/armiya-rossii-nanesla-23-gruppovykh-udara-po-voennym-obektam-na-ukraine-1134152947.html

Армия России нанесла 23 групповых удара по военным объектам на Украине

Армия России нанесла 23 групповых удара по военным объектам на Украине - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Армия России нанесла 23 групповых удара по военным объектам на Украине

Российскими военными за неделю нанесено 23 удара высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине, в том числе ракетами "Кинжал". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T16:29

2024-01-12T16:29

2024-01-12T16:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Российскими военными за неделю нанесено 23 удара высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине, в том числе ракетами "Кинжал". Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российские военные поразили пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников."Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены", – подчеркнули в ведомстве.В пятницу гендиректор корпорации по разработке "Цирконов" Борис Обносов сообщил, что увеличен выпуск высокоточного оружия в 5 раз. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области специализируется на выпуске противокорабельных крылатых ракет "Оникс", гиперзвуковых ракет "Циркон" и других высокоточных средств поражения.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможности ПВО и военных спутников России будут повышены – ШойгуРоссия нарастила выпуск снарядов в 17 раз с начала СВОРоссийская "оборонка" и ход СВО в цифрах и фактах: итоги 2023 года

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу