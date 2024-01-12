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Армия России нанесла 23 групповых удара по военным объектам на Украине - РИА Новости Крым, 12.01.2024
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Армия России нанесла 23 групповых удара по военным объектам на Украине
Армия России нанесла 23 групповых удара по военным объектам на Украине - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Армия России нанесла 23 групповых удара по военным объектам на Украине
Российскими военными за неделю нанесено 23 удара высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине, в том числе ракетами "Кинжал". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T16:29
2024-01-12T16:37
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вооруженные силы россии
армия и флот
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Российскими военными за неделю нанесено 23 удара высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине, в том числе ракетами "Кинжал". Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российские военные поразили пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников."Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены", – подчеркнули в ведомстве.В пятницу гендиректор корпорации по разработке "Цирконов" Борис Обносов сообщил, что увеличен выпуск высокоточного оружия в 5 раз. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области специализируется на выпуске противокорабельных крылатых ракет "Оникс", гиперзвуковых ракет "Циркон" и других высокоточных средств поражения.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможности ПВО и военных спутников России будут повышены – ШойгуРоссия нарастила выпуск снарядов в 17 раз с начала СВОРоссийская "оборонка" и ход СВО в цифрах и фактах: итоги 2023 года
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия России нанесла 23 групповых удара по военным объектам на Украине

Российские военные нанесены 23 групповых удара по военным объектам на Украине

16:29 12.01.2024 (обновлено: 16:37 12.01.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Российскими военными за неделю нанесено 23 удара высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине, в том числе ракетами "Кинжал". Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В период с 6-го по 12-е января 2024 года Вооруженными силами РФ нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", а также БПЛА, по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство, модернизацию и ремонт самолетов, беспилотных летательных аппаратов, бронетехники, пусковых установок ракетных комплексов и артиллерийских систем", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, российские военные поразили пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.
"Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены", – подчеркнули в ведомстве.
В пятницу гендиректор корпорации по разработке "Цирконов" Борис Обносов сообщил, что увеличен выпуск высокоточного оружия в 5 раз. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области специализируется на выпуске противокорабельных крылатых ракет "Оникс", гиперзвуковых ракет "Циркон" и других высокоточных средств поражения.
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