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Россия нарастила выпуск снарядов в 17 раз с начала СВО

Россия нарастила выпуск снарядов в 17 раз с начала СВО - РИА Новости Крым, 02.01.2024

Россия нарастила выпуск снарядов в 17 раз с начала СВО

Производство артиллерийских боеприпасов в России с начала специальной военной операции выросло в 17,5 раза, а беспилотников – в 16,8 раза. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.01.2024

2024-01-02T17:48

2024-01-02T17:48

2024-01-02T17:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Производство артиллерийских боеприпасов в России с начала специальной военной операции выросло в 17,5 раза, а беспилотников – в 16,8 раза. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, производство танков увеличилось в 5,6 раза, БМП – в 3,6 раза, бронетранспортеров – в 3,5 раза.Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства в декабре заявил, что российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, а отечественный ВПК производит высокотехнологичные вооружения в большем количестве, чем страны НАТО.По его словам, в сухопутные войска поставили 1530 новых и модернизированных танков, 2518 БМП и бронетранспортеров. ВКС получили 273 самолетов и вертолетов, 86 образцов зенитно-ракетного вооружения, 67 радиолокационных станций.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу: армия России выполнила главную цель СВО на 2023 годРоссийская "оборонка" и ход СВО в цифрах и фактах: итоги 2023 годаАрмия РФ расширяет зоны контроля на всех направлениях СВО – Генштаб

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2024

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новости, министерство обороны рф, россия, вооруженные силы россии, оружие