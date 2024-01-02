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Россия нарастила выпуск снарядов в 17 раз с начала СВО
Россия нарастила выпуск снарядов в 17 раз с начала СВО - РИА Новости Крым, 02.01.2024
Россия нарастила выпуск снарядов в 17 раз с начала СВО
Производство артиллерийских боеприпасов в России с начала специальной военной операции выросло в 17,5 раза, а беспилотников – в 16,8 раза. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T17:48
2024-01-02T17:48
2024-01-02T17:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Производство артиллерийских боеприпасов в России с начала специальной военной операции выросло в 17,5 раза, а беспилотников – в 16,8 раза. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, производство танков увеличилось в 5,6 раза, БМП – в 3,6 раза, бронетранспортеров – в 3,5 раза.Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства в декабре заявил, что российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, а отечественный ВПК производит высокотехнологичные вооружения в большем количестве, чем страны НАТО.По его словам, в сухопутные войска поставили 1530 новых и модернизированных танков, 2518 БМП и бронетранспортеров. ВКС получили 273 самолетов и вертолетов, 86 образцов зенитно-ракетного вооружения, 67 радиолокационных станций.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу: армия России выполнила главную цель СВО на 2023 годРоссийская "оборонка" и ход СВО в цифрах и фактах: итоги 2023 годаАрмия РФ расширяет зоны контроля на всех направлениях СВО – Генштаб
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новости, министерство обороны рф, россия, вооруженные силы россии, оружие
Россия нарастила выпуск снарядов в 17 раз с начала СВО
Выпуск артиллерийских снарядов в РФ вырос более чем в 17 раз с начала спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Производство артиллерийских боеприпасов в России с начала специальной военной операции выросло в 17,5 раза, а беспилотников – в 16,8 раза. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"С февраля 2022 года увеличен выпуск беспилотных летательных аппаратов в 16,8 раза, артиллерийских боеприпасов – в 17,5 раза", – говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, производство танков увеличилось в 5,6 раза, БМП – в 3,6 раза, бронетранспортеров – в 3,5 раза.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства в декабре заявил
, что российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, а отечественный ВПК производит высокотехнологичные вооружения в большем количестве, чем страны НАТО.
По его словам, в сухопутные войска поставили 1530 новых и модернизированных танков, 2518 БМП и бронетранспортеров. ВКС получили 273 самолетов и вертолетов, 86 образцов зенитно-ракетного вооружения, 67 радиолокационных станций.
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