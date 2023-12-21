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Армия РФ расширяет зоны контроля на всех направлениях СВО - Генштаб - РИА Новости Крым, 21.12.2023
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Армия РФ расширяет зоны контроля на всех направлениях СВО - Генштаб
Армия РФ расширяет зоны контроля на всех направлениях СВО - Генштаб - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Армия РФ расширяет зоны контроля на всех направлениях СВО - Генштаб
Российские войска постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель Министра обороны Валерий... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T13:23
2023-12-21T14:12
валерий герасимов
министерство обороны рф
новости
армия и флот
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Российские войска постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель Министра обороны Валерий Герасимов.Начальник генштаба подчеркнул, что несмотря на оказываемую Западом масштабную военную и финансовую помощь Украине и тотальную мобилизацию украинских граждан, российские войска продолжают эффективно выполнять задачи по достижению целей специальной военной операции.Он пояснил, что в этом году основной задачей было отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ, костяк которой составляли подготовленные и оснащенные западными странами бригады.Для достижения этой цели, противник стянул в район Запорожского направления наступательную группировку численностью до 50 батальонов, более 230 танков и свыше тысячи боевых бронемашин. В последующем группировка была увеличена до 80 батальонов.Чтобы сорвать замыслы противника, российские военные создали эшелонированную систему инженерных заграждений, оборонительных рубежей и позиций. В результате с начала наступления 4 июня ВСУ смогли лишь незначительно продвинуться на Запорожском направлении, не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны наших войск. Дополнительные поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов также не изменили ситуацию на поле боя. Они только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ."Таким образом, широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось", – резюмировал Герасимов.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявлял, что с начала контрнаступления вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми и ранеными 159 тысяч военнослужащих, а также 766 танков, включая 37 немецких Leopard. По его информации, вооружение и военная техника поступают Киеву из 15 государств. Всего Запад поставил на Украину 5 220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи БПЛА, свыше 1 300 артиллерийских систем.Российские военные создали порядка семи тысяч километров минных полей на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, глубина минирования составляет до 600 метров. Кроме того, российские войска установили на ЛБС 12 тысяч сборных железобетонных сооружений, три тысячи взводных опорных пунктов, 45 тысяч блиндажей и более 150 тысяч укрытий для техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин проводит расширенное заседание коллегии Минобороны. ТрансляцияВСУ потеряли 160 тысяч военнослужащих в ходе контрнаступления – ШойгуНазваны потери ВСУ с начала спецоперации
https://crimea.ria.ru/20231221/zapad-pytaetsya-sozdat-novye-goryachie-tochki-u-granits-rossii--gerasimov-1133705613.html
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валерий герасимов, министерство обороны рф, новости, армия и флот, новости сво, вооруженные силы россии
Армия РФ расширяет зоны контроля на всех направлениях СВО - Генштаб

ВС РФ расширяют зоны контроля на всех направлениях спецоперации - Герасимов

13:23 21.12.2023 (обновлено: 14:12 21.12.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Российские войска постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель Министра обороны Валерий Герасимов.
"Российские войска успешно ведут активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях. Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед", – заявил Герасимов.
Начальник генштаба подчеркнул, что несмотря на оказываемую Западом масштабную военную и финансовую помощь Украине и тотальную мобилизацию украинских граждан, российские войска продолжают эффективно выполнять задачи по достижению целей специальной военной операции.
Он пояснил, что в этом году основной задачей было отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ, костяк которой составляли подготовленные и оснащенные западными странами бригады.
"Командование ВСУ в ходе наступательных действий планировало разгромить наши группировки и лишить Россию сухопутного коридора в Крым, – продолжил Герасимов. – Замыслом противника предусматривалось к исходу 15 суток наступления блокировать Мелитополь. В последующем наступать с выходом к побережью Азовского моря, городу Мариуполю и границе с Крымом".
Для достижения этой цели, противник стянул в район Запорожского направления наступательную группировку численностью до 50 батальонов, более 230 танков и свыше тысячи боевых бронемашин. В последующем группировка была увеличена до 80 батальонов.
Чтобы сорвать замыслы противника, российские военные создали эшелонированную систему инженерных заграждений, оборонительных рубежей и позиций. В результате с начала наступления 4 июня ВСУ смогли лишь незначительно продвинуться на Запорожском направлении, не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны наших войск.
Дополнительные поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов также не изменили ситуацию на поле боя. Они только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ.
"Таким образом, широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось", – резюмировал Герасимов.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявлял, что с начала контрнаступления вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми и ранеными 159 тысяч военнослужащих, а также 766 танков, включая 37 немецких Leopard. По его информации, вооружение и военная техника поступают Киеву из 15 государств. Всего Запад поставил на Украину 5 220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи БПЛА, свыше 1 300 артиллерийских систем.
Российские военные создали порядка семи тысяч километров минных полей на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, глубина минирования составляет до 600 метров. Кроме того, российские войска установили на ЛБС 12 тысяч сборных железобетонных сооружений, три тысячи взводных опорных пунктов, 45 тысяч блиндажей и более 150 тысяч укрытий для техники.
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