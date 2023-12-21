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Армия РФ расширяет зоны контроля на всех направлениях СВО - Генштаб

Армия РФ расширяет зоны контроля на всех направлениях СВО - Генштаб - РИА Новости Крым, 21.12.2023

Армия РФ расширяет зоны контроля на всех направлениях СВО - Генштаб

Российские войска постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель Министра обороны Валерий... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T13:23

2023-12-21T13:23

2023-12-21T14:12

валерий герасимов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Российские войска постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель Министра обороны Валерий Герасимов.Начальник генштаба подчеркнул, что несмотря на оказываемую Западом масштабную военную и финансовую помощь Украине и тотальную мобилизацию украинских граждан, российские войска продолжают эффективно выполнять задачи по достижению целей специальной военной операции.Он пояснил, что в этом году основной задачей было отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ, костяк которой составляли подготовленные и оснащенные западными странами бригады.Для достижения этой цели, противник стянул в район Запорожского направления наступательную группировку численностью до 50 батальонов, более 230 танков и свыше тысячи боевых бронемашин. В последующем группировка была увеличена до 80 батальонов.Чтобы сорвать замыслы противника, российские военные создали эшелонированную систему инженерных заграждений, оборонительных рубежей и позиций. В результате с начала наступления 4 июня ВСУ смогли лишь незначительно продвинуться на Запорожском направлении, не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны наших войск. Дополнительные поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов также не изменили ситуацию на поле боя. Они только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ."Таким образом, широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось", – резюмировал Герасимов.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявлял, что с начала контрнаступления вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми и ранеными 159 тысяч военнослужащих, а также 766 танков, включая 37 немецких Leopard. По его информации, вооружение и военная техника поступают Киеву из 15 государств. Всего Запад поставил на Украину 5 220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи БПЛА, свыше 1 300 артиллерийских систем.Российские военные создали порядка семи тысяч километров минных полей на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, глубина минирования составляет до 600 метров. Кроме того, российские войска установили на ЛБС 12 тысяч сборных железобетонных сооружений, три тысячи взводных опорных пунктов, 45 тысяч блиндажей и более 150 тысяч укрытий для техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин проводит расширенное заседание коллегии Минобороны. ТрансляцияВСУ потеряли 160 тысяч военнослужащих в ходе контрнаступления – ШойгуНазваны потери ВСУ с начала спецоперации

https://crimea.ria.ru/20231221/zapad-pytaetsya-sozdat-novye-goryachie-tochki-u-granits-rossii--gerasimov-1133705613.html

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валерий герасимов, министерство обороны рф, новости, армия и флот, новости сво, вооруженные силы россии