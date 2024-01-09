https://crimea.ria.ru/20240109/vozmozhnosti-pvo-i-voennykh-sputnikov-rossii-budut-povysheny--shoygu-1134055654.html
Возможности ПВО и военных спутников России будут повышены – Шойгу
Возможности ПВО и военных спутников России будут повышены – Шойгу - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Возможности ПВО и военных спутников России будут повышены – Шойгу
Минобороны России намерено повысить эффективность современных средств военной разведки, а также усилить возможности ПВО и спутниковой группировки Вооруженных... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T12:54
2024-01-09T12:54
2024-01-09T13:00
сергей шойгу
министерство обороны рф
пво
вооруженные силы россии
новости сво
армия и флот
оборонно-промышленный комплекс россии
военно-промышленный комплекс (впк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/05/1133312103_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_b3008bed38f7b502d561fd5fff693759.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Минобороны России намерено повысить эффективность современных средств военной разведки, а также усилить возможности ПВО и спутниковой группировки Вооруженных сил. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу.Минобороны также продолжит использовать полученный в ходе специальной военной операции опыт в боевой подготовке и учебном процессе в военных вузах и академиях. К работе с военнослужащими будут активно привлекать инструкторов, имеющих боевые навыки, добавил Шойгу.Ранее он сообщил, что потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за 2023 год составили порядка 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружений и военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская "оборонка" бросила вызов военно-техническому потенциалу ЗападаСбивает и парализует: в России создали антидронный комплекс "Чистюля"Поставки высокоточных ракет в российские войска выросли в 5 раз – Шойгу
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/05/1133312103_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_9b33819514c3adfbe0dffbd85472f433.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, новости сво, армия и флот, оборонно-промышленный комплекс россии, военно-промышленный комплекс (впк)
Возможности ПВО и военных спутников России будут повышены – Шойгу
Шойгу заявил о планах увеличить возможности ПВО и спутниковой группировки российских войск
12:54 09.01.2024 (обновлено: 13:00 09.01.2024)