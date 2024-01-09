https://crimea.ria.ru/20240109/vozmozhnosti-pvo-i-voennykh-sputnikov-rossii-budut-povysheny--shoygu-1134055654.html

Возможности ПВО и военных спутников России будут повышены – Шойгу

Возможности ПВО и военных спутников России будут повышены – Шойгу - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Возможности ПВО и военных спутников России будут повышены – Шойгу

Минобороны России намерено повысить эффективность современных средств военной разведки, а также усилить возможности ПВО и спутниковой группировки Вооруженных... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T12:54

2024-01-09T12:54

2024-01-09T13:00

сергей шойгу

министерство обороны рф

пво

вооруженные силы россии

новости сво

армия и флот

оборонно-промышленный комплекс россии

военно-промышленный комплекс (впк)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Минобороны России намерено повысить эффективность современных средств военной разведки, а также усилить возможности ПВО и спутниковой группировки Вооруженных сил. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу.Минобороны также продолжит использовать полученный в ходе специальной военной операции опыт в боевой подготовке и учебном процессе в военных вузах и академиях. К работе с военнослужащими будут активно привлекать инструкторов, имеющих боевые навыки, добавил Шойгу.Ранее он сообщил, что потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за 2023 год составили порядка 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружений и военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская "оборонка" бросила вызов военно-техническому потенциалу ЗападаСбивает и парализует: в России создали антидронный комплекс "Чистюля"Поставки высокоточных ракет в российские войска выросли в 5 раз – Шойгу

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2024

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сергей шойгу, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, новости сво, армия и флот, оборонно-промышленный комплекс россии, военно-промышленный комплекс (впк)