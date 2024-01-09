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Возможности ПВО и военных спутников России будут повышены – Шойгу - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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Возможности ПВО и военных спутников России будут повышены – Шойгу
Возможности ПВО и военных спутников России будут повышены – Шойгу - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Возможности ПВО и военных спутников России будут повышены – Шойгу
Минобороны России намерено повысить эффективность современных средств военной разведки, а также усилить возможности ПВО и спутниковой группировки Вооруженных... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T12:54
2024-01-09T13:00
сергей шойгу
министерство обороны рф
пво
вооруженные силы россии
новости сво
армия и флот
оборонно-промышленный комплекс россии
военно-промышленный комплекс (впк)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Минобороны России намерено повысить эффективность современных средств военной разведки, а также усилить возможности ПВО и спутниковой группировки Вооруженных сил. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу.Минобороны также продолжит использовать полученный в ходе специальной военной операции опыт в боевой подготовке и учебном процессе в военных вузах и академиях. К работе с военнослужащими будут активно привлекать инструкторов, имеющих боевые навыки, добавил Шойгу.Ранее он сообщил, что потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за 2023 год составили порядка 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружений и военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская "оборонка" бросила вызов военно-техническому потенциалу ЗападаСбивает и парализует: в России создали антидронный комплекс "Чистюля"Поставки высокоточных ракет в российские войска выросли в 5 раз – Шойгу
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сергей шойгу, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, новости сво, армия и флот, оборонно-промышленный комплекс россии, военно-промышленный комплекс (впк)
Возможности ПВО и военных спутников России будут повышены – Шойгу

Шойгу заявил о планах увеличить возможности ПВО и спутниковой группировки российских войск

12:54 09.01.2024 (обновлено: 13:00 09.01.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400 зв Крыму
Полк С-400 зв Крыму - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Минобороны России намерено повысить эффективность современных средств военной разведки, а также усилить возможности ПВО и спутниковой группировки Вооруженных сил. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
"В наших ближайших планах – улучшить работу системы связи, повысить эффективность применения современных средств ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, а также возможности противовоздушной обороны и спутниковой группировки", - сказал министр на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
Минобороны также продолжит использовать полученный в ходе специальной военной операции опыт в боевой подготовке и учебном процессе в военных вузах и академиях. К работе с военнослужащими будут активно привлекать инструкторов, имеющих боевые навыки, добавил Шойгу.
Ранее он сообщил, что потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за 2023 год составили порядка 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружений и военной техники.
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Сергей ШойгуМинистерство обороны РФПВОВооруженные силы РоссииНовости СВОАрмия и флотОборонно-промышленный комплекс РоссииВоенно-промышленный комплекс (ВПК)
 
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