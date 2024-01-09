https://crimea.ria.ru/20240109/schet-na-sotni-tysyach-nazvany-poteri-vsu-za-2023-god-1134055097.html

Счет на сотни тысяч: названы потери ВСУ за 2023 год

Счет на сотни тысяч: названы потери ВСУ за 2023 год - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Счет на сотни тысяч: названы потери ВСУ за 2023 год

Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за 2023 год составили порядка 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружений и военной техники. Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T12:44

2024-01-09T12:44

2024-01-09T12:52

сергей шойгу

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за 2023 год составили порядка 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружений и военной техники. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.По словам Шойгу, Вооруженные силы РФ сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения.Глава Минобороны России также отметил, что, несмотря на истощение людского ресурса украинских формирований и отсутствие результатов на поле боя, США "хладнокровно пытаются реализовать свои амбиции на мировое лидерство за счет жизней украинцев".Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России продавливает украинских боевиков на Купянском направленииПутин в Рождество встретился с семьями погибших героев СВОМассированные удары по центрам принятия решений на Украине: что поражено

https://crimea.ria.ru/20240104/vlozheno-bolshe-200-mlrd-dollarov-skolko-stran-podderzhivayut-kiev-1133982161.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу