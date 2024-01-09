https://crimea.ria.ru/20240109/schet-na-sotni-tysyach-nazvany-poteri-vsu-za-2023-god-1134055097.html
Счет на сотни тысяч: названы потери ВСУ за 2023 год
Счет на сотни тысяч: названы потери ВСУ за 2023 год - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Счет на сотни тысяч: названы потери ВСУ за 2023 год
Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за 2023 год составили порядка 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружений и военной техники. Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T12:44
2024-01-09T12:44
2024-01-09T12:52
сергей шойгу
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/09/1134051119_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_698e91aa65f49554030d39c8215a32af.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за 2023 год составили порядка 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружений и военной техники. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.По словам Шойгу, Вооруженные силы РФ сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения.Глава Минобороны России также отметил, что, несмотря на истощение людского ресурса украинских формирований и отсутствие результатов на поле боя, США "хладнокровно пытаются реализовать свои амбиции на мировое лидерство за счет жизней украинцев".Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России продавливает украинских боевиков на Купянском направленииПутин в Рождество встретился с семьями погибших героев СВОМассированные удары по центрам принятия решений на Украине: что поражено
https://crimea.ria.ru/20240104/vlozheno-bolshe-200-mlrd-dollarov-skolko-stran-podderzhivayut-kiev-1133982161.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/09/1134051119_89:0:1049:720_1920x0_80_0_0_4327230e71f81ab54c305f62d05bf03f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Счет на сотни тысяч: названы потери ВСУ за 2023 год
Потери ВСУ за прошлый год составили 215 тысяч военных и 28 тысяч единиц вооружения – Шойгу
12:44 09.01.2024 (обновлено: 12:52 09.01.2024)