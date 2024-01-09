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Счет на сотни тысяч: названы потери ВСУ за 2023 год - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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Счет на сотни тысяч: названы потери ВСУ за 2023 год
Счет на сотни тысяч: названы потери ВСУ за 2023 год - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Счет на сотни тысяч: названы потери ВСУ за 2023 год
Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за 2023 год составили порядка 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружений и военной техники. Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T12:44
2024-01-09T12:52
сергей шойгу
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за 2023 год составили порядка 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружений и военной техники. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.По словам Шойгу, Вооруженные силы РФ сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения.Глава Минобороны России также отметил, что, несмотря на истощение людского ресурса украинских формирований и отсутствие результатов на поле боя, США "хладнокровно пытаются реализовать свои амбиции на мировое лидерство за счет жизней украинцев".Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России продавливает украинских боевиков на Купянском направленииПутин в Рождество встретился с семьями погибших героев СВОМассированные удары по центрам принятия решений на Украине: что поражено
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сергей шойгу, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Счет на сотни тысяч: названы потери ВСУ за 2023 год

Потери ВСУ за прошлый год составили 215 тысяч военных и 28 тысяч единиц вооружения – Шойгу

12:44 09.01.2024 (обновлено: 12:52 09.01.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ в танке
Боевик ВСУ в танке
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за 2023 год составили порядка 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружений и военной техники. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

"Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения", - цитирует главу ведомства Минобороны.

По словам Шойгу, Вооруженные силы РФ сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения.
Глава Минобороны России также отметил, что, несмотря на истощение людского ресурса украинских формирований и отсутствие результатов на поле боя, США "хладнокровно пытаются реализовать свои амбиции на мировое лидерство за счет жизней украинцев".
"С подачи западных кураторов киевский режим продолжает гнать на убой своих солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии. Безусловно, это не изменит ситуации на линии боевого соприкосновения, а только затянет военный конфликт. Продолжим последовательно достигать цели специальной военной операции", - подчеркнул Шойгу.
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