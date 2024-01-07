https://crimea.ria.ru/20240107/putin-v-rozhdestvo-vstretilsya-s-semyami-pogibshikh-geroev-svo-1134027763.html

Путин в Рождество встретился с семьями погибших героев СВО

Путин в Рождество встретился с семьями погибших героев СВО - РИА Новости Крым, 07.01.2024

Путин в Рождество встретился с семьями погибших героев СВО

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, пообщавшись перед богослужением с семьями погибших в... РИА Новости Крым, 07.01.2024

2024-01-07T01:15

2024-01-07T01:15

2024-01-07T01:21

владимир путин (политик)

рождество христово

герои сво

помощь бойцам сво

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин встретил Рождество в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, пообщавшись перед богослужением с семьями погибших в спецоперации Героев России.Он отметил мужество и героизм воинов, которые с оружием в руках отстаивают интересы страны. По словам российского лидера, эта встреча должна стать "ясным сигналом" для чиновников всех уровней о необходимости поддержки семей военнослужащих.Он также пообещал разобраться с региональными выплатами семьям бойцов, погибших в спецоперации, и переговорить с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, чтобы наладить обратную связь с их семьями.

https://crimea.ria.ru/20240101/novogodnee-obraschenie-prezidenta-rossii-vladimira-putina-1133938933.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), рождество христово, герои сво, помощь бойцам сво, общество, новости