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Путин в Рождество встретился с семьями погибших героев СВО
Путин в Рождество встретился с семьями погибших героев СВО - РИА Новости Крым, 07.01.2024
Путин в Рождество встретился с семьями погибших героев СВО
Президент России Владимир Путин встретил Рождество в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, пообщавшись перед богослужением с семьями погибших в... РИА Новости Крым, 07.01.2024
2024-01-07T01:15
2024-01-07T01:15
2024-01-07T01:21
владимир путин (политик)
рождество христово
герои сво
помощь бойцам сво
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин встретил Рождество в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, пообщавшись перед богослужением с семьями погибших в спецоперации Героев России.Он отметил мужество и героизм воинов, которые с оружием в руках отстаивают интересы страны. По словам российского лидера, эта встреча должна стать "ясным сигналом" для чиновников всех уровней о необходимости поддержки семей военнослужащих.Он также пообещал разобраться с региональными выплатами семьям бойцов, погибших в спецоперации, и переговорить с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, чтобы наладить обратную связь с их семьями.
https://crimea.ria.ru/20240101/novogodnee-obraschenie-prezidenta-rossii-vladimira-putina-1133938933.html
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владимир путин (политик), рождество христово, герои сво, помощь бойцам сво, общество, новости
Путин в Рождество встретился с семьями погибших героев СВО
Путин встретился в семьями погибших героев СВО и пообещал разобраться с выплатами
01:15 07.01.2024 (обновлено: 01:21 07.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин встретил Рождество в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, пообщавшись перед богослужением с семьями погибших в спецоперации Героев России.
Он отметил мужество и героизм воинов, которые с оружием в руках отстаивают интересы страны.
По словам российского лидера, эта встреча должна стать "ясным сигналом" для чиновников всех уровней о необходимости поддержки семей военнослужащих.
"Хотел бы, чтобы наша встреча была таким ясным, понятным сигналом для всех моих коллег на всей огромной территории РФ, причем на всех уровнях... к тому, чтобы всегда и везде рядом с вами были мои коллеги", - цитирует Путина РИА Новости.
Он также пообещал разобраться с региональными выплатами семьям бойцов, погибших в спецоперации, и переговорить с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, чтобы наладить обратную связь с их семьями.