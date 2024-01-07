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Армия России продавливает украинских боевиков на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 07.01.2024
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Армия России продавливает украинских боевиков на Купянском направлении
Армия России продавливает украинских боевиков на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 07.01.2024
Армия России продавливает украинских боевиков на Купянском направлении
Российские военные продолжают продавливать позиции боевиков ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.01.2024
2024-01-07T11:05
2024-01-07T11:05
новости сво
купянск
армия и флот
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Российские военные продолжают продавливать позиции боевиков ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.Уточняется, что мотострелковые соединения при поддержке артиллерии в районе озера Лиман отразили четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад противника, усиленных бронетехникой.Всего на данном направлении ВСУ потеряли более 80 боевиков, боевую машину РСЗО "Ольха", 122-мм самоходку "Гвоздика" и два бронетранспортера, в том числе М113 производства США, а также три автомобиля.Также в ходе контрбатарейной борьбы расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" уничтожил 120-мм миномет противника в районе Петропавловки.📷За минувшие стуки ВСУ потеряли еще 530 боевиков в зоне проведения спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированные удары по центрам принятия решений на Украине: что пораженоУкраинский Ми-8 сбили в Херсонской областиШесть противокорабельных ракет "Нептун" уничтожили у берегов Крыма
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РИА Новости Крым
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новости сво, купянск, армия и флот, украина, всу (вооруженные силы украины)
Армия России продавливает украинских боевиков на Купянском направлении

Российские военные улучшили позиции на Купянском направлении

11:05 07.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Российские военные продолжают продавливать позиции боевиков ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
"На Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" в ходе активных действий при поддержке артиллерии улучшили положение по переднему краю, – сказано в сообщении. – В результате слаженных действий противник вынужден был отойти в юго-западном направлении".
Уточняется, что мотострелковые соединения при поддержке артиллерии в районе озера Лиман отразили четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад противника, усиленных бронетехникой.
Всего на данном направлении ВСУ потеряли более 80 боевиков, боевую машину РСЗО "Ольха", 122-мм самоходку "Гвоздика" и два бронетранспортера, в том числе М113 производства США, а также три автомобиля.
Также в ходе контрбатарейной борьбы расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" уничтожил 120-мм миномет противника в районе Петропавловки.📷
За минувшие стуки ВСУ потеряли еще 530 боевиков в зоне проведения спецоперации.
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Новости СВОКупянскАрмия и флотУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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