https://crimea.ria.ru/20240107/armiya-rossii-prodavlivaet-ukrainskikh-boevikov-na-kupyanskom-napravlenii-1134031932.html

Армия России продавливает украинских боевиков на Купянском направлении

Армия России продавливает украинских боевиков на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 07.01.2024

Армия России продавливает украинских боевиков на Купянском направлении

Российские военные продолжают продавливать позиции боевиков ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.01.2024

2024-01-07T11:05

2024-01-07T11:05

2024-01-07T11:05

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купянск

армия и флот

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Российские военные продолжают продавливать позиции боевиков ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.Уточняется, что мотострелковые соединения при поддержке артиллерии в районе озера Лиман отразили четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад противника, усиленных бронетехникой.Всего на данном направлении ВСУ потеряли более 80 боевиков, боевую машину РСЗО "Ольха", 122-мм самоходку "Гвоздика" и два бронетранспортера, в том числе М113 производства США, а также три автомобиля.Также в ходе контрбатарейной борьбы расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" уничтожил 120-мм миномет противника в районе Петропавловки.📷За минувшие стуки ВСУ потеряли еще 530 боевиков в зоне проведения спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированные удары по центрам принятия решений на Украине: что пораженоУкраинский Ми-8 сбили в Херсонской областиШесть противокорабельных ракет "Нептун" уничтожили у берегов Крыма

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2024

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новости сво, купянск, армия и флот, украина, всу (вооруженные силы украины)