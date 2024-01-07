https://crimea.ria.ru/20240107/armiya-rossii-prodavlivaet-ukrainskikh-boevikov-na-kupyanskom-napravlenii-1134031932.html
Армия России продавливает украинских боевиков на Купянском направлении
Армия России продавливает украинских боевиков на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 07.01.2024
Армия России продавливает украинских боевиков на Купянском направлении
Российские военные продолжают продавливать позиции боевиков ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.01.2024
2024-01-07T11:05
2024-01-07T11:05
2024-01-07T11:05
новости сво
купянск
армия и флот
украина
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129975817_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_617c9a9c53be92fa14814f16580d22e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Российские военные продолжают продавливать позиции боевиков ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.Уточняется, что мотострелковые соединения при поддержке артиллерии в районе озера Лиман отразили четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад противника, усиленных бронетехникой.Всего на данном направлении ВСУ потеряли более 80 боевиков, боевую машину РСЗО "Ольха", 122-мм самоходку "Гвоздика" и два бронетранспортера, в том числе М113 производства США, а также три автомобиля.Также в ходе контрбатарейной борьбы расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" уничтожил 120-мм миномет противника в районе Петропавловки.📷За минувшие стуки ВСУ потеряли еще 530 боевиков в зоне проведения спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированные удары по центрам принятия решений на Украине: что пораженоУкраинский Ми-8 сбили в Херсонской областиШесть противокорабельных ракет "Нептун" уничтожили у берегов Крыма
купянск
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129975817_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2d8be04bbd975be80820c1c1ef541a7e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, купянск, армия и флот, украина, всу (вооруженные силы украины)
Армия России продавливает украинских боевиков на Купянском направлении
Российские военные улучшили позиции на Купянском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Российские военные продолжают продавливать позиции боевиков ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
"На Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" в ходе активных действий при поддержке артиллерии улучшили положение по переднему краю, – сказано в сообщении. – В результате слаженных действий противник вынужден был отойти в юго-западном направлении".
Уточняется, что мотострелковые соединения при поддержке артиллерии в районе озера Лиман отразили четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад противника, усиленных бронетехникой.
Всего на данном направлении ВСУ потеряли более 80 боевиков, боевую машину РСЗО "Ольха", 122-мм самоходку "Гвоздика" и два бронетранспортера, в том числе М113 производства США, а также три автомобиля.
Также в ходе контрбатарейной борьбы расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" уничтожил 120-мм миномет противника в районе Петропавловки.📷
За минувшие стуки ВСУ потеряли еще 530 боевиков
в зоне проведения спецоперации.
Читайте также на РИА Новости Крым: