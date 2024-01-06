Рейтинг@Mail.ru
Большие потери в людях и технике - итоги провальных атак ВСУ - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240106/bolshie-poteri-v-lyudyakh-i-tekhnike---itogi-provalnykh-atak-vsu-1134020656.html
Большие потери в людях и технике - итоги провальных атак ВСУ
Большие потери в людях и технике - итоги провальных атак ВСУ - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Большие потери в людях и технике - итоги провальных атак ВСУ
Еще 530 украинских боевиков, а также вражеская военная техника и вооружение, в том числе иностранного производства, уничтожены в зоне спецоперации российскими... РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T14:07
2024-01-06T14:07
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1d/1132394130_183:0:1280:617_1920x0_80_0_0_a4c4df3c3816676dd752eef50bc0767f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Еще 530 украинских боевиков, а также вражеская военная техника и вооружение, в том числе иностранного производства, уничтожены в зоне спецоперации российскими военными за минувшие сутки. Об этом сообщает в среду Минобороны Российской Федерации.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении отражены четыре атаки штурмовиков ВСУ, уничтожено более 80 украинских боевиков, два бронетранспортера, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Ольха", самоходная артустановка "Гвоздика".На Краснолиманской линии ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".На Донецком направлении отражены две контратаки противника в районе Георгиевки. Общие потери противника составили свыше 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре пикапа, поражены гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30.Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении противник потерял более 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.На Запорожском фронте потери противника 25 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. На Херсонском - уничтожено 45 украинских боевиков, танк, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б".За прошедшую неделю российские войска в зоне СВО уничтожили четыре склада боеприпасов и топлива ВСУ. Кроме того, на всех направлениях линии боевого соприкосновения было уничтожено 14 танков, включая один Leopard-2 производства Германии. Противник понес значительные потери в живой силе – почти 4700 боевиков убитыми и ранеными. Читайте также на РИА Новости Крым:Массированные удары по центрам принятия решений на Украине: что пораженоУкраинский Ми-8 сбили в Херсонской областиВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации больше 650 боевиков
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1d/1132394130_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_9fe51447262b424551a610a0b64ae57b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, россия
Большие потери в людях и технике - итоги провальных атак ВСУ

ВСУ за сутки лишились еще 530 боевиков в шести провальных атаках

14:07 06.01.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Еще 530 украинских боевиков, а также вражеская военная техника и вооружение, в том числе иностранного производства, уничтожены в зоне спецоперации российскими военными за минувшие сутки. Об этом сообщает в среду Минобороны Российской Федерации.

Купянское, Краснолиманское, Донецкое направления

На Купянском направлении отражены четыре атаки штурмовиков ВСУ, уничтожено более 80 украинских боевиков, два бронетранспортера, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Ольха", самоходная артустановка "Гвоздика".
На Краснолиманской линии ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
На Донецком направлении отражены две контратаки противника в районе Георгиевки. Общие потери противника составили свыше 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре пикапа, поражены гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30.

Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направления

На Южно-Донецком направлении противник потерял более 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
На Запорожском фронте потери противника 25 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. На Херсонском - уничтожено 45 украинских боевиков, танк, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б".
За прошедшую неделю российские войска в зоне СВО уничтожили четыре склада боеприпасов и топлива ВСУ. Кроме того, на всех направлениях линии боевого соприкосновения было уничтожено 14 танков, включая один Leopard-2 производства Германии. Противник понес значительные потери в живой силе – почти 4700 боевиков убитыми и ранеными.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Массированные удары по центрам принятия решений на Украине: что поражено
Украинский Ми-8 сбили в Херсонской области
ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации больше 650 боевиков
 
Новости СВОПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФУкраинаРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:41Внук Хрущева умер в Москве
16:25Крымский мост открыт для движения
16:20В Краснодаре наши тело шеф-редактора ГТРК "Кубань" - СК начал проверку
16:13В Белгороде отменили праздничные богослужения
15:46Сеть зарядных станций для электромобилей расширяют в Севастополе
15:27Власти Херсонской области отчитались о снижении цен в регионе
15:11Крымский мост снова перекрыт
15:02Каша для предков и гадания молодым: Рождество и Святки у славян
14:33В Саках будут уничтожать остатки сбитых ракет
14:22В очереди на Крымском мосту стоят более 400 автомобилей
14:07Большие потери в людях и технике - итоги провальных атак ВСУ
13:45Крымский мост открыт
13:44Пункт управления ВСУ разбит под Донецком
13:32Украинский Ми-8 сбили в Херсонской области
13:10Крым и Севастополь везут в Москву подписные листы в поддержку Путина
12:30Движение автотранспорта по Крымскому мосту остановлено
12:20Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне
11:37В Севастополе на Рождество ограничат движение транспорта
11:12Стреляют по мирным городам: ВСУ снова бьют по Херсонскому левобережью
10:52Эхо войны: сколько снарядов и бомб уничтожили в Крыму за год
Лента новостейМолния