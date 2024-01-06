https://crimea.ria.ru/20240106/bolshie-poteri-v-lyudyakh-i-tekhnike---itogi-provalnykh-atak-vsu-1134020656.html

Большие потери в людях и технике - итоги провальных атак ВСУ

Большие потери в людях и технике - итоги провальных атак ВСУ - РИА Новости Крым, 06.01.2024

Большие потери в людях и технике - итоги провальных атак ВСУ

Еще 530 украинских боевиков, а также вражеская военная техника и вооружение, в том числе иностранного производства, уничтожены в зоне спецоперации российскими... РИА Новости Крым, 06.01.2024

2024-01-06T14:07

2024-01-06T14:07

2024-01-06T14:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Еще 530 украинских боевиков, а также вражеская военная техника и вооружение, в том числе иностранного производства, уничтожены в зоне спецоперации российскими военными за минувшие сутки. Об этом сообщает в среду Минобороны Российской Федерации.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении отражены четыре атаки штурмовиков ВСУ, уничтожено более 80 украинских боевиков, два бронетранспортера, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Ольха", самоходная артустановка "Гвоздика".На Краснолиманской линии ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".На Донецком направлении отражены две контратаки противника в районе Георгиевки. Общие потери противника составили свыше 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре пикапа, поражены гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30.Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении противник потерял более 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.На Запорожском фронте потери противника 25 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. На Херсонском - уничтожено 45 украинских боевиков, танк, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б".За прошедшую неделю российские войска в зоне СВО уничтожили четыре склада боеприпасов и топлива ВСУ. Кроме того, на всех направлениях линии боевого соприкосновения было уничтожено 14 танков, включая один Leopard-2 производства Германии. Противник понес значительные потери в живой силе – почти 4700 боевиков убитыми и ранеными. Читайте также на РИА Новости Крым:Массированные удары по центрам принятия решений на Украине: что пораженоУкраинский Ми-8 сбили в Херсонской областиВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации больше 650 боевиков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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