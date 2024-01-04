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ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации больше 650 боевиков - РИА Новости Крым, 04.01.2024
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ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации больше 650 боевиков
ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации больше 650 боевиков - РИА Новости Крым, 04.01.2024
ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации больше 650 боевиков
Потери Украины в зоне спецоперации за сутки превысили 650 боевиков. Также российские военные разбили вражескую технику американского и чешского производства. Об РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T16:59
2024-01-04T16:59
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Потери Украины в зоне спецоперации за сутки превысили 650 боевиков. Также российские военные разбили вражескую технику американского и чешского производства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Купянское, Краснолиманское и Донецкое направленияНа Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника возле Новоегоровки, Ивановки и Берестового Харьковской области.Ликвидировано до сотни украинских военнослужащих, две БМП, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО "Ольха" и три боевые машины РСЗО Vampire чешского производства.На Краснолиманском направлении российские военные нанесли поражение врагу в районе Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества."Потери противника составили до 120-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - сказано в сводке.На Донецком направлении противник разбит возле Спорного, Богдановки, Красного, Клещеевки и Андреевки ДНР.Совокупные потери ВСУ здесь составили до 190 военнослужащих. Кроме того, уничтожены две БМП, три боевые бронемашины и 12 автомобилей. Также поражена артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin американского производства.Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении поражена живая сила и техника ВСУ возле Георгиевки, Старомайорского, Новомихайловки ДНР, а также у населенного пункта Приютное Запорожской области.Потери Киева на этом направлении насчитывают 170-ти военных. Также выведены из строя три боевые бронемашины и семь пикапов. Поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30 и противотанковая пушка "Рапира".На Запорожском направлении ВС РФ нанесли удары по живой силе противника возле Работино и Каменского Запорожской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, а также пять боевых машин пехоты и три автомобиля.На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 30-ти военнослужащих, а также три автомобиля.Кроме того, в Харьковской области Украины российские военные уничтожили склад с боеприпасами для ВСУ. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией ВКС, ракетными войсками и артиллерией.Читайте также на РИА Новости Крым:Вложено больше 200 млрд долларов: сколько стран поддерживают КиевСколько наемников и из каких стран воюют за ВСУНа этом все: в Белом доме закончились деньги на Украину
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донецкая народная республика (днр)
запорожская область
херсонская область
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4.7
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область, харьковская область, поставки западного оружия украине
ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации больше 650 боевиков

Больше 650 боевиков и западную технику потеряли ВСУ в зоне спецоперации за сутки боев

16:59 04.01.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Потери Украины в зоне спецоперации за сутки превысили 650 боевиков. Также российские военные разбили вражескую технику американского и чешского производства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Купянское, Краснолиманское и Донецкое направления

На Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника возле Новоегоровки, Ивановки и Берестового Харьковской области.
Ликвидировано до сотни украинских военнослужащих, две БМП, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО "Ольха" и три боевые машины РСЗО Vampire чешского производства.
На Краснолиманском направлении российские военные нанесли поражение врагу в районе Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества.
"Потери противника составили до 120-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - сказано в сводке.
На Донецком направлении противник разбит возле Спорного, Богдановки, Красного, Клещеевки и Андреевки ДНР.
Совокупные потери ВСУ здесь составили до 190 военнослужащих. Кроме того, уничтожены две БМП, три боевые бронемашины и 12 автомобилей. Также поражена артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin американского производства.

Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направления

На Южно-Донецком направлении поражена живая сила и техника ВСУ возле Георгиевки, Старомайорского, Новомихайловки ДНР, а также у населенного пункта Приютное Запорожской области.
Потери Киева на этом направлении насчитывают 170-ти военных. Также выведены из строя три боевые бронемашины и семь пикапов. Поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30 и противотанковая пушка "Рапира".
На Запорожском направлении ВС РФ нанесли удары по живой силе противника возле Работино и Каменского Запорожской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, а также пять боевых машин пехоты и три автомобиля.
На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 30-ти военнослужащих, а также три автомобиля.
Кроме того, в Харьковской области Украины российские военные уничтожили склад с боеприпасами для ВСУ. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией ВКС, ракетными войсками и артиллерией.
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