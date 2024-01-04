https://crimea.ria.ru/20240104/vsu-za-sutki-poteryali-v-zone-spetsoperatsii-bolshe-650-boevikov-1133984456.html
ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации больше 650 боевиков
ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации больше 650 боевиков - РИА Новости Крым, 04.01.2024
ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации больше 650 боевиков
Потери Украины в зоне спецоперации за сутки превысили 650 боевиков. Также российские военные разбили вражескую технику американского и чешского производства. Об РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T16:59
2024-01-04T16:59
2024-01-04T16:59
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
херсонская область
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1b/1133846663_19:17:1230:698_1920x0_80_0_0_2e54c6a931ad2422678e9c5cfe37bae7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Потери Украины в зоне спецоперации за сутки превысили 650 боевиков. Также российские военные разбили вражескую технику американского и чешского производства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Купянское, Краснолиманское и Донецкое направленияНа Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника возле Новоегоровки, Ивановки и Берестового Харьковской области.Ликвидировано до сотни украинских военнослужащих, две БМП, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО "Ольха" и три боевые машины РСЗО Vampire чешского производства.На Краснолиманском направлении российские военные нанесли поражение врагу в районе Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества."Потери противника составили до 120-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - сказано в сводке.На Донецком направлении противник разбит возле Спорного, Богдановки, Красного, Клещеевки и Андреевки ДНР.Совокупные потери ВСУ здесь составили до 190 военнослужащих. Кроме того, уничтожены две БМП, три боевые бронемашины и 12 автомобилей. Также поражена артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin американского производства.Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении поражена живая сила и техника ВСУ возле Георгиевки, Старомайорского, Новомихайловки ДНР, а также у населенного пункта Приютное Запорожской области.Потери Киева на этом направлении насчитывают 170-ти военных. Также выведены из строя три боевые бронемашины и семь пикапов. Поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30 и противотанковая пушка "Рапира".На Запорожском направлении ВС РФ нанесли удары по живой силе противника возле Работино и Каменского Запорожской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, а также пять боевых машин пехоты и три автомобиля.На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 30-ти военнослужащих, а также три автомобиля.Кроме того, в Харьковской области Украины российские военные уничтожили склад с боеприпасами для ВСУ. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией ВКС, ракетными войсками и артиллерией.Читайте также на РИА Новости Крым:Вложено больше 200 млрд долларов: сколько стран поддерживают КиевСколько наемников и из каких стран воюют за ВСУНа этом все: в Белом доме закончились деньги на Украину
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
херсонская область
харьковская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1b/1133846663_28:0:1114:814_1920x0_80_0_0_7c98ce16795c00089af29c15b481cf72.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область, харьковская область, поставки западного оружия украине
ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации больше 650 боевиков
Больше 650 боевиков и западную технику потеряли ВСУ в зоне спецоперации за сутки боев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Потери Украины в зоне спецоперации за сутки превысили 650 боевиков. Также российские военные разбили вражескую технику американского и чешского производства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Купянское, Краснолиманское и Донецкое направления
На Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника возле Новоегоровки, Ивановки и Берестового Харьковской области.
Ликвидировано до сотни украинских военнослужащих, две БМП, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО "Ольха" и три боевые машины РСЗО Vampire чешского производства.
На Краснолиманском направлении российские военные нанесли поражение врагу в районе Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества.
"Потери противника составили до 120-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - сказано в сводке.
На Донецком направлении противник разбит возле Спорного, Богдановки, Красного, Клещеевки и Андреевки ДНР.
Совокупные потери ВСУ здесь составили до 190 военнослужащих. Кроме того, уничтожены две БМП, три боевые бронемашины и 12 автомобилей. Также поражена артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin американского производства.
Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направления
На Южно-Донецком направлении поражена живая сила и техника ВСУ возле Георгиевки, Старомайорского, Новомихайловки ДНР, а также у населенного пункта Приютное Запорожской области.
Потери Киева на этом направлении насчитывают 170-ти военных. Также выведены из строя три боевые бронемашины и семь пикапов. Поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30 и противотанковая пушка "Рапира".
На Запорожском направлении ВС РФ нанесли удары по живой силе противника возле Работино и Каменского Запорожской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, а также пять боевых машин пехоты и три автомобиля.
На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 30-ти военнослужащих, а также три автомобиля.
Кроме того, в Харьковской области Украины российские военные уничтожили склад с боеприпасами для ВСУ
. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией ВКС, ракетными войсками и артиллерией.
Читайте также на РИА Новости Крым: