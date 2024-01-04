https://crimea.ria.ru/20240104/skolko-naemnikov-i-iz-kakikh-stran-voyuyut-za-vsu-1133981932.html
Сколько наемников и из каких стран воюют за ВСУ
Сколько наемников и из каких стран воюют за ВСУ - РИА Новости Крым, 04.01.2024
Сколько наемников и из каких стран воюют за ВСУ
Для участия в специальной военной операции на стороне ВСУ на Украину прибыли 13 500 наемников из стран Европы, Америки, Азии и Африки. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T14:17
2024-01-04T14:17
2024-01-04T14:24
новости сво
министерство обороны рф
иностранные наемники всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Для участия в специальной военной операции на стороне ВСУ на Украину прибыли 13 500 наемников из стран Европы, Америки, Азии и Африки. Об этом сообщили в Минобороны России.Больше всего иностранцев прибыли в ряды украинской армии из Европы - больше 8,5 тысяч. Есть в ВСУ боевики из Азии - свыше 1,7 тысяч солдат, из Северной и Южной Америки - более 2,7 тысяч, из Африки - свыше 220 наемников.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, иностранные наемники всу
Материал дополняется
Сколько наемников и из каких стран воюют за ВСУ
Из 13,5 тысяч наемников с СВО сбежали больше 5 тысяч и еще 9500 уничтожены - Минобороны
14:17 04.01.2024 (обновлено: 14:24 04.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Для участия в специальной военной операции на стороне ВСУ на Украину прибыли 13 500 наемников из стран Европы, Америки, Азии и Африки. Об этом сообщили в Минобороны России.
Больше всего иностранцев прибыли в ряды украинской армии из Европы - больше 8,5 тысяч. Есть в ВСУ боевики из Азии - свыше 1,7 тысяч солдат, из Северной и Южной Америки - более 2,7 тысяч, из Африки - свыше 220 наемников.
"Россия уничтожила более 9,5 тысяч наемников, еще 5 600 сбежали, сейчас воюет более 1 900 наемников", - уточнили в оборонном ведомстве.