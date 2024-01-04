https://crimea.ria.ru/20240104/skolko-naemnikov-i-iz-kakikh-stran-voyuyut-za-vsu-1133981932.html

Сколько наемников и из каких стран воюют за ВСУ

Сколько наемников и из каких стран воюют за ВСУ - РИА Новости Крым, 04.01.2024

Сколько наемников и из каких стран воюют за ВСУ

Для участия в специальной военной операции на стороне ВСУ на Украину прибыли 13 500 наемников из стран Европы, Америки, Азии и Африки. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T14:17

2024-01-04T14:17

2024-01-04T14:24

новости сво

министерство обороны рф

иностранные наемники всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Для участия в специальной военной операции на стороне ВСУ на Украину прибыли 13 500 наемников из стран Европы, Америки, Азии и Африки. Об этом сообщили в Минобороны России.Больше всего иностранцев прибыли в ряды украинской армии из Европы - больше 8,5 тысяч. Есть в ВСУ боевики из Азии - свыше 1,7 тысяч солдат, из Северной и Южной Америки - более 2,7 тысяч, из Африки - свыше 220 наемников.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, иностранные наемники всу