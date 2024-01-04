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В Харьковской области уничтожен склад с боеприпасами для теробороны ВСУ - РИА Новости Крым, 04.01.2024
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В Харьковской области уничтожен склад с боеприпасами для теробороны ВСУ
В Харьковской области уничтожен склад с боеприпасами для теробороны ВСУ - РИА Новости Крым, 04.01.2024
В Харьковской области уничтожен склад с боеприпасами для теробороны ВСУ
В Харьковской области Украины Вооруженные силы России уничтожили склад с боеприпасами для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T15:00
2024-01-04T15:06
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
беспилотник (бпла, дрон)
пво
himars
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В Харьковской области Украины Вооруженные силы России уничтожили склад с боеприпасами для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией ВКС, ракетными войсками и артиллерией. При этом средства противовоздушной обороны в течение суток перехватили три реактивных снаряда HIMARS производства США.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 565 самолетов, 263 вертолета, 10 404 беспилотных летательных аппарата, 446 зенитных ракетных комплексов, 14 472 танка и других боевых бронированных машин, 1198 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7623 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17 075 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Вложено больше 200 млрд долларов: сколько стран поддерживают КиевСколько наемников и из каких стран воюют за ВСУВзрывы в трех областях Украины в четверг - что известно
https://crimea.ria.ru/20240103/na-ukraine-gremyat-vzryvy-1133975446.html
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , беспилотник (бпла, дрон), пво, himars, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, харьковская область
В Харьковской области уничтожен склад с боеприпасами для теробороны ВСУ

ВС России разбили склад с боеприпасами бригады теробороны ВСУ и сбили 37 вражеских дронов

15:00 04.01.2024 (обновлено: 15:06 04.01.2024)
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В Харьковской области Украины Вооруженные силы России уничтожили склад с боеприпасами для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией ВКС, ракетными войсками и артиллерией.
"В районе населенного пункта Жовтневое Харьковской области уничтожен склад с боеприпасами 113-й бригады теробороны, а также поражена живая сила и военная техника в 117-ти районах", - сказано в сводке.
При этом средства противовоздушной обороны в течение суток перехватили три реактивных снаряда HIMARS производства США.
"Кроме этого, сбиты 37 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Спорное, Берестовое, Еленовка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Романовское, Мирное Запорожской области, Збурьевка, Песчановка и Новая Каховка Херсонской области", - добавили в оборонном ведомстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 565 самолетов, 263 вертолета, 10 404 беспилотных летательных аппарата, 446 зенитных ракетных комплексов, 14 472 танка и других боевых бронированных машин, 1198 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7623 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17 075 единиц специальной военной автомобильной техники.
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