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Взрывы в трех областях Украины в четверг - что известно

Взрывы в трех областях Украины в четверг - что известно - РИА Новости Крым, 04.01.2024

Взрывы в трех областях Украины в четверг - что известно

Утром в четверг взрывы звучали в Харьковской, Днепропетровской областях, а также в Херсонской – на подконтрольном киевскому режиму правом берегу Днепра. Об этом РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T09:36

2024-01-04T09:36

2024-01-04T09:36

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днепропетровск

днепропетровская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Утром в четверг взрывы звучали в Харьковской, Днепропетровской областях, а также в Херсонской – на подконтрольном киевскому режиму правом берегу Днепра. Об этом сообщили власти украинских регионов.Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале написал, что в результате была повреждена нежилая инфраструктура в центре Харькова.Кроме того, о взрывах в четверг сообщил и глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Он рассказал о повреждениях объектов в городе Никополь Днепропетровской области. Также взрывы звучали и в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин заявил о повреждениях цехов предприятия в городе Берислав.Серия взрывов прозвучала нескольких областях Украины накануне вечером. В Киеве была повреждена фабрика по пошиву военной одежды, в которую одевались Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и главком украинских войск Валерий Залужный.2 января в Минобороны сообщили о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах, а также местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых киевскому режиму западными странами.1 января в Одессе в результате взрывов поврежден объект припортовой инфраструктуры, там произошел пожар.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после устроенного украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:В городах Украины ночью прогремели взрывыМедведев пообещал ответ Зеленскому за БелгородАрмия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, днепропетровск, днепропетровская область, харьковская область, харьков, херсон, в мире, новости, взрыв