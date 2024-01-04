Рейтинг@Mail.ru
Взрывы в трех областях Украины в четверг - что известно - РИА Новости Крым, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240104/vzryvy-v-trekh-oblastyakh-ukrainy-v-chetverg---chto-izvestno-1133978582.html
Взрывы в трех областях Украины в четверг - что известно
Взрывы в трех областях Украины в четверг - что известно - РИА Новости Крым, 04.01.2024
Взрывы в трех областях Украины в четверг - что известно
Утром в четверг взрывы звучали в Харьковской, Днепропетровской областях, а также в Херсонской – на подконтрольном киевскому режиму правом берегу Днепра. Об этом РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T09:36
2024-01-04T09:36
украина
днепропетровск
днепропетровская область
харьковская область
харьков
херсон
в мире
новости
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/15/1131563517_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_c77adab8f653b9a1cab61624d91dea30.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Утром в четверг взрывы звучали в Харьковской, Днепропетровской областях, а также в Херсонской – на подконтрольном киевскому режиму правом берегу Днепра. Об этом сообщили власти украинских регионов.Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале написал, что в результате была повреждена нежилая инфраструктура в центре Харькова.Кроме того, о взрывах в четверг сообщил и глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Он рассказал о повреждениях объектов в городе Никополь Днепропетровской области. Также взрывы звучали и в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин заявил о повреждениях цехов предприятия в городе Берислав.Серия взрывов прозвучала нескольких областях Украины накануне вечером. В Киеве была повреждена фабрика по пошиву военной одежды, в которую одевались Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и главком украинских войск Валерий Залужный.2 января в Минобороны сообщили о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах, а также местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых киевскому режиму западными странами.1 января в Одессе в результате взрывов поврежден объект припортовой инфраструктуры, там произошел пожар.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после устроенного украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:В городах Украины ночью прогремели взрывыМедведев пообещал ответ Зеленскому за БелгородАрмия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ
украина
днепропетровск
днепропетровская область
харьковская область
харьков
херсон
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/15/1131563517_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_65c7e35819dcff19f36eeca5743db1f7.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, днепропетровск, днепропетровская область, харьковская область, харьков, херсон, в мире, новости, взрыв
Взрывы в трех областях Украины в четверг - что известно

Взрывы прозвучали в Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях Украины

09:36 04.01.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Утром в четверг взрывы звучали в Харьковской, Днепропетровской областях, а также в Херсонской – на подконтрольном киевскому режиму правом берегу Днепра. Об этом сообщили власти украинских регионов.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале написал, что в результате была повреждена нежилая инфраструктура в центре Харькова.
"Есть информация о повреждении нежилой инфраструктуры в центральной части города", - говорится в сообщении.
Кроме того, о взрывах в четверг сообщил и глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Он рассказал о повреждениях объектов в городе Никополь Днепропетровской области.
Также взрывы звучали и в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин заявил о повреждениях цехов предприятия в городе Берислав.
Серия взрывов прозвучала нескольких областях Украины накануне вечером. В Киеве была повреждена фабрика по пошиву военной одежды, в которую одевались Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и главком украинских войск Валерий Залужный.
2 января в Минобороны сообщили о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах, а также местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых киевскому режиму западными странами.
1 января в Одессе в результате взрывов поврежден объект припортовой инфраструктуры, там произошел пожар.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после устроенного украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В городах Украины ночью прогремели взрывы
Медведев пообещал ответ Зеленскому за Белгород
Армия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ
 
УкраинаДнепропетровскДнепропетровская областьХарьковская областьХарьковХерсонВ миреНовостиВзрыв
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:32Девочку с тяжелыми ранениями направили из Белгорода в Москву
10:05Крымский мост снова открыт для проезда
09:56Крымский мост закрыт
09:36Взрывы в трех областях Украины в четверг - что известно
09:15Подъезды к Крымскому мосту: данные на утро среды
09:02Арианна и Леам: какие имена дают детям в Крыму
08:41Родину предать не могла: сто лет назад родилась Герой России Абденанова
08:20В Севастополе закрыт рейд
07:57Новый год в Симферополе: экскурсия по времени и традициям
07:34Итоги и тренды: как будет развиваться экономика России в 2024 году
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 4 января
22:15Обстановка у Крымского моста к вечеру среды
22:08В Курской области восстановили подачу света и воды после атаки ВСУ
21:58Главное за день: 3 января
21:1675 российских военных вернулись на Родину без обмена - Москалькова
20:49Занесло на встречку: три человека пострадали в ДТП под Белогорском
20:38Самые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости Крым
20:14ВСУ ударили по селам в Запорожской области: погиб мужчина
19:54На Украине гремят взрывы
Лента новостейМолния