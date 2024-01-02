https://crimea.ria.ru/20240102/gruppovoy-udar-po-obektam-vpk-na-ukraine-kakie-tseli-porazheny-1133956359.html
Групповой удар по объектам ВПК на Украине: какие цели поражены
Групповой удар по объектам ВПК на Украине: какие цели поражены - РИА Новости Крым, 02.01.2024
Групповой удар по объектам ВПК на Украине: какие цели поражены
В результате нанесенного Вооруженными силами РФ группового удара высокоточным оружием и беспилотниками поражены украинские предприятия по производству ракет и... РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T13:22
2024-01-02T13:22
2024-01-02T13:31
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
армия и флот
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128789453_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_5a6a3bf7f99810f85e1ee58d4bcfd3dd.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В результате нанесенного Вооруженными силами РФ группового удара высокоточным оружием и беспилотниками поражены украинские предприятия по производству ракет и дронов, а также склады хранения натовских ракет и боеприпасов в Киеве и его пригородах. Об этом сообщает Минобороны России.Цель удара достигнута, все объекты поражены, отметили в Минобороны.Рано утром во вторник в Киеве прозвучала серия взрывов, возникли пожары. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском и Голосеевском районах и на Оболони. Также взрывы были слышны в Харькове и Кировограде.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы и пожары произошли на объектах в Одессе и Днепропетровске В гостинице "Харьков Палас" уничтожены руководители атаки на Белгород В городах Украины ночью прогремели взрывы
https://crimea.ria.ru/20240102/nikakoy-informatsii-o-peredache-f-16-kievu-net-komandovanie-vs-vsu-1133954224.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128789453_282:0:2414:1599_1920x0_80_0_0_452ae8eeead4a040e756b11751023a83.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, армия и флот, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Групповой удар по объектам ВПК на Украине: какие цели поражены
Войска РФ нанесли удары по производящим ракеты предприятиям и складам боеприпасов для ВСУ
13:22 02.01.2024 (обновлено: 13:31 02.01.2024)