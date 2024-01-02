https://crimea.ria.ru/20240102/gruppovoy-udar-po-obektam-vpk-na-ukraine-kakie-tseli-porazheny-1133956359.html

Групповой удар по объектам ВПК на Украине: какие цели поражены

Групповой удар по объектам ВПК на Украине: какие цели поражены - РИА Новости Крым, 02.01.2024

Групповой удар по объектам ВПК на Украине: какие цели поражены

В результате нанесенного Вооруженными силами РФ группового удара высокоточным оружием и беспилотниками поражены украинские предприятия по производству ракет и... РИА Новости Крым, 02.01.2024

2024-01-02T13:22

2024-01-02T13:22

2024-01-02T13:31

министерство обороны рф

новости

вооруженные силы россии

армия и флот

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128789453_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_5a6a3bf7f99810f85e1ee58d4bcfd3dd.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В результате нанесенного Вооруженными силами РФ группового удара высокоточным оружием и беспилотниками поражены украинские предприятия по производству ракет и дронов, а также склады хранения натовских ракет и боеприпасов в Киеве и его пригородах. Об этом сообщает Минобороны России.Цель удара достигнута, все объекты поражены, отметили в Минобороны.Рано утром во вторник в Киеве прозвучала серия взрывов, возникли пожары. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском и Голосеевском районах и на Оболони. Также взрывы были слышны в Харькове и Кировограде.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы и пожары произошли на объектах в Одессе и Днепропетровске В гостинице "Харьков Палас" уничтожены руководители атаки на Белгород В городах Украины ночью прогремели взрывы

https://crimea.ria.ru/20240102/nikakoy-informatsii-o-peredache-f-16-kievu-net-komandovanie-vs-vsu-1133954224.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, армия и флот, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу