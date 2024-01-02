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Групповой удар по объектам ВПК на Украине: какие цели поражены - РИА Новости Крым, 02.01.2024
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Групповой удар по объектам ВПК на Украине: какие цели поражены
Групповой удар по объектам ВПК на Украине: какие цели поражены - РИА Новости Крым, 02.01.2024
Групповой удар по объектам ВПК на Украине: какие цели поражены
В результате нанесенного Вооруженными силами РФ группового удара высокоточным оружием и беспилотниками поражены украинские предприятия по производству ракет и... РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T13:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В результате нанесенного Вооруженными силами РФ группового удара высокоточным оружием и беспилотниками поражены украинские предприятия по производству ракет и дронов, а также склады хранения натовских ракет и боеприпасов в Киеве и его пригородах. Об этом сообщает Минобороны России.Цель удара достигнута, все объекты поражены, отметили в Минобороны.Рано утром во вторник в Киеве прозвучала серия взрывов, возникли пожары. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском и Голосеевском районах и на Оболони. Также взрывы были слышны в Харькове и Кировограде.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы и пожары произошли на объектах в Одессе и Днепропетровске В гостинице "Харьков Палас" уничтожены руководители атаки на Белгород В городах Украины ночью прогремели взрывы
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министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, армия и флот, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Групповой удар по объектам ВПК на Украине: какие цели поражены

Войска РФ нанесли удары по производящим ракеты предприятиям и складам боеприпасов для ВСУ

13:22 02.01.2024 (обновлено: 13:31 02.01.2024)
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Кинжал"
Запуск ракеты Кинжал - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В результате нанесенного Вооруженными силами РФ группового удара высокоточным оружием и беспилотниками поражены украинские предприятия по производству ракет и дронов, а также склады хранения натовских ракет и боеприпасов в Киеве и его пригородах. Об этом сообщает Минобороны России.
"Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах, а также местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых киевскому режиму западными странами", – говорится в сообщении.
Цель удара достигнута, все объекты поражены, отметили в Минобороны.
Рано утром во вторник в Киеве прозвучала серия взрывов, возникли пожары. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском и Голосеевском районах и на Оболони. Также взрывы были слышны в Харькове и Кировограде.
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