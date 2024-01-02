https://crimea.ria.ru/20240102/vzryvy-na-ukraine-kiev-bez-sveta-i-vody-pozhary-v-kharkove-1133953151.html

Взрывы на Украине: Киев без света и воды, пожары в Харькове

Взрывы на Украине: Киев без света и воды, пожары в Харькове - РИА Новости Крым, 02.01.2024

Взрывы на Украине: Киев без света и воды, пожары в Харькове

Утром по всей территории Украины гремят взрывы, в Киеве в нескольких районах города отсутствует вода и свет, в Харькове пожар. Об этом сообщают мэр украинской... РИА Новости Крым, 02.01.2024

2024-01-02T09:44

2024-01-02T09:44

2024-01-02T10:15

киев

харьков

украина

новости

взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Утром по всей территории Украины гремят взрывы, в Киеве в нескольких районах города отсутствует вода и свет, в Харькове пожар. Об этом сообщают мэр украинской столицы Виталий Кличко, а также глава администрации Харькова Игорь Терехов.Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском и Голосеевском районах Киева, на Оболони.В украинском энергохолдинге ДТЭК сообщили об отсутствии света в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском, Бучанском и Вышгородском и Оболонском районах.Серия взрывов также прогремела в Харькове. В результате возник пожар, на место выехали спасатели, сообщил мэр города Игорь Терехов. Кроме того, украинские паблики сообщают о взрывах в Кировограде (переименован украинскими властями в Кропивницкий).По данным мониторинговых ресурсов, во вторник воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, харьков, украина, новости, взрыв