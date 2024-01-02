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Взрывы на Украине: Киев без света и воды, пожары в Харькове
Взрывы на Украине: Киев без света и воды, пожары в Харькове - РИА Новости Крым, 02.01.2024
Взрывы на Украине: Киев без света и воды, пожары в Харькове
Утром по всей территории Украины гремят взрывы, в Киеве в нескольких районах города отсутствует вода и свет, в Харькове пожар. Об этом сообщают мэр украинской... РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T09:44
2024-01-02T09:44
2024-01-02T10:15
киев
харьков
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взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Утром по всей территории Украины гремят взрывы, в Киеве в нескольких районах города отсутствует вода и свет, в Харькове пожар. Об этом сообщают мэр украинской столицы Виталий Кличко, а также глава администрации Харькова Игорь Терехов.Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском и Голосеевском районах Киева, на Оболони.В украинском энергохолдинге ДТЭК сообщили об отсутствии света в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском, Бучанском и Вышгородском и Оболонском районах.Серия взрывов также прогремела в Харькове. В результате возник пожар, на место выехали спасатели, сообщил мэр города Игорь Терехов. Кроме того, украинские паблики сообщают о взрывах в Кировограде (переименован украинскими властями в Кропивницкий).По данным мониторинговых ресурсов, во вторник воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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киев, харьков, украина, новости, взрыв
Взрывы на Украине: Киев без света и воды, пожары в Харькове
Мощные взрывы в Киеве, Харькове и на всей территории Украины гремят во вторник
09:44 02.01.2024 (обновлено: 10:15 02.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Утром по всей территории Украины гремят взрывы, в Киеве в нескольких районах города отсутствует вода и свет, в Харькове пожар. Об этом сообщают мэр украинской столицы Виталий Кличко, а также глава администрации Харькова Игорь Терехов.
Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском и Голосеевском районах Киева, на Оболони.
"В столице прозвучали взрывы. В Деснянском районе пожар. Звучат взрывы на Оболони. Часть объектов и жилых домов в нескольких районах столицы обесточены. В нескольких районах отсутствует давление в водопроводной сети. В Подольском районе пожары в нескольких местах. В Оболонском пылает складское помещение, пожар на площади 2000 м кв", – написал Кличко в своем Telegram-канале.
В украинском энергохолдинге ДТЭК сообщили об отсутствии света в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском, Бучанском и Вышгородском и Оболонском районах.
Серия взрывов также прогремела в Харькове. В результате возник пожар, на место выехали спасатели, сообщил мэр города Игорь Терехов. Кроме того, украинские паблики сообщают о взрывах в Кировограде (переименован украинскими властями в Кропивницкий).
По данным мониторинговых ресурсов, во вторник воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.