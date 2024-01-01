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Взрывы и пожары произошли на объектах в Одессе и Днепропетровске - РИА Новости Крым, 01.01.2024
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Взрывы и пожары произошли на объектах в Одессе и Днепропетровске
Взрывы и пожары произошли на объектах в Одессе и Днепропетровске - РИА Новости Крым, 01.01.2024
Взрывы и пожары произошли на объектах в Одессе и Днепропетровске
В Одессе в результате взрывов поврежден объект припортовой инфраструктуры, там произошел пожар. Об этом со ссылкой на начальника объединенного координационного... РИА Новости Крым, 01.01.2024
2024-01-01T09:45
2024-01-01T09:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. В Одессе в результате взрывов поврежден объект припортовой инфраструктуры, там произошел пожар. Об этом со ссылкой на начальника объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталию Гуменюк сообщает РИА Новости.В ночь на 1 января в Одессе раздались взрывы. Была объявлена воздушная тревога и сообщалось о работе украинского ПВО.О "прилетах" сообщил и глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, на одном из предприятий в Днепропетровске из-за взрывов произошел пожар. Также украинские СМИ сообщили о взрывах в расположенной на западе Украины Львовской области. Информации о повреждениях на данный момент нет. В нескольких областях страны звучала воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после устроенного украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Читайте также на РИА Новости Крым:В городах Украины ночью прогремели взрывыМедведев пообещал ответ Зеленскому за БелгородАрмия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ
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одесса, днепропетровск, днепр (город на украине), происшествия, новости, новости сво
Взрывы и пожары произошли на объектах в Одессе и Днепропетровске

Взрывы прогремели в Одессе и Днепропетровске

09:45 01.01.2024
 
© Telegram-канал главы военной администрации Одесской области Олега КипераУкраинский пожарный во время ликвидации огня в Одессе
Украинский пожарный во время ликвидации огня в Одессе
© Telegram-канал главы военной администрации Одесской области Олега Кипера
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. В Одессе в результате взрывов поврежден объект припортовой инфраструктуры, там произошел пожар. Об этом со ссылкой на начальника объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталию Гуменюк сообщает РИА Новости.
В ночь на 1 января в Одессе раздались взрывы. Была объявлена воздушная тревога и сообщалось о работе украинского ПВО.

"Портовая инфраструктура снова оказалась под угрозой <...>. На припортовой инфраструктуре в Одессе произошло попадание в один из объектов, там произошел пожар", - сказала Гуменюк в эфире одного из украинских телеканалов.

О "прилетах" сообщил и глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, на одном из предприятий в Днепропетровске из-за взрывов произошел пожар.
Также украинские СМИ сообщили о взрывах в расположенной на западе Украины Львовской области. Информации о повреждениях на данный момент нет. В нескольких областях страны звучала воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после устроенного украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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