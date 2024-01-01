https://crimea.ria.ru/20240101/vzryvy-i-pozhary-proizoshli-na-obektakh-v-odesse-i-dnepropetrovske-1133940102.html

Взрывы и пожары произошли на объектах в Одессе и Днепропетровске

Взрывы и пожары произошли на объектах в Одессе и Днепропетровске - РИА Новости Крым, 01.01.2024

Взрывы и пожары произошли на объектах в Одессе и Днепропетровске

В Одессе в результате взрывов поврежден объект припортовой инфраструктуры, там произошел пожар. Об этом со ссылкой на начальника объединенного координационного... РИА Новости Крым, 01.01.2024

2024-01-01T09:45

2024-01-01T09:45

2024-01-01T09:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. В Одессе в результате взрывов поврежден объект припортовой инфраструктуры, там произошел пожар. Об этом со ссылкой на начальника объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталию Гуменюк сообщает РИА Новости.В ночь на 1 января в Одессе раздались взрывы. Была объявлена воздушная тревога и сообщалось о работе украинского ПВО.О "прилетах" сообщил и глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, на одном из предприятий в Днепропетровске из-за взрывов произошел пожар. Также украинские СМИ сообщили о взрывах в расположенной на западе Украины Львовской области. Информации о повреждениях на данный момент нет. В нескольких областях страны звучала воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после устроенного украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Читайте также на РИА Новости Крым:В городах Украины ночью прогремели взрывыМедведев пообещал ответ Зеленскому за БелгородАрмия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ

https://crimea.ria.ru/20231231/vs-rf-porazili-tsentry-prinyatiya-resheniy-i-voennye-obekty-v-kharkove-1133932475.html

одесса

днепропетровск

днепр (город на украине)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одесса, днепропетровск, днепр (город на украине), происшествия, новости, новости сво