https://crimea.ria.ru/20231229/armiya-rossii-nanesla-bolee-50-udarov-po-aerodromam-i-arsenalam-vsu-1133897313.html

Армия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ

Армия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ - РИА Новости Крым, 29.12.2023

Армия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ

Вооруженные силы России за неделю нанесли 50 ударов по военным объектам и аэродромам на территории Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА... РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T13:45

2023-12-29T13:45

2023-12-29T13:48

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122873134_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_5c141ddc3d738e7c4f364a8decec3918.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 50 ударов по военным объектам и аэродромам на территории Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости.Также российские военные поразили места размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты."Все назначенные объекты поражены", - подчеркнули в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы на Украине - во Львове горит критическая инфраструктураУничтожены склад топлива и командный пункт нацгвардии УкраиныРоссийская "оборонка" бросила вызов военно-техническому потенциалу Запада

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, потери всу