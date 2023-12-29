https://crimea.ria.ru/20231229/armiya-rossii-nanesla-bolee-50-udarov-po-aerodromam-i-arsenalam-vsu-1133897313.html
Армия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ
Армия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Армия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ
Вооруженные силы России за неделю нанесли 50 ударов по военным объектам и аэродромам на территории Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА... РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T13:45
2023-12-29T13:45
2023-12-29T13:48
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 50 ударов по военным объектам и аэродромам на территории Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости.Также российские военные поразили места размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты."Все назначенные объекты поражены", - подчеркнули в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы на Украине - во Львове горит критическая инфраструктураУничтожены склад топлива и командный пункт нацгвардии УкраиныРоссийская "оборонка" бросила вызов военно-техническому потенциалу Запада
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, потери всу
Армия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ
Армия России нанесла 50 ударов по украинским военным объектам за неделю
13:45 29.12.2023 (обновлено: 13:48 29.12.2023)