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Армия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ - РИА Новости Крым, 29.12.2023
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Армия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ
Армия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Армия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ
Вооруженные силы России за неделю нанесли 50 ударов по военным объектам и аэродромам на территории Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА... РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T13:45
2023-12-29T13:48
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 50 ударов по военным объектам и аэродромам на территории Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости.Также российские военные поразили места размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты."Все назначенные объекты поражены", - подчеркнули в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы на Украине - во Львове горит критическая инфраструктураУничтожены склад топлива и командный пункт нацгвардии УкраиныРоссийская "оборонка" бросила вызов военно-техническому потенциалу Запада
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, потери всу
Армия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ

Армия России нанесла 50 ударов по украинским военным объектам за неделю

13:45 29.12.2023 (обновлено: 13:48 29.12.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчетов ОТРК "Искандер" при нанесения ударов по военным объектам ВСУ
Работа расчетов ОТРК Искандер при нанесения ударов по военным объектам ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 50 ударов по военным объектам и аэродромам на территории Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости.
"В период с 23 по 29 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники", - сказали в ведомстве.
Также российские военные поразили места размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты.
"Все назначенные объекты поражены", - подчеркнули в Минобороны.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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