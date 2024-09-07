https://crimea.ria.ru/20240907/vsu-ispolzuyut-drony-s-tekhnologiyami-natsistov-i-termitnoy-smesyu-1140206113.html

ВСУ начали применять дроны с термитной смесью по технологии нацистов

ВСУ начали применять дроны с термитной смесью по технологии нацистов - РИА Новости Крым, 07.09.2024

ВСУ начали применять дроны с термитной смесью по технологии нацистов

Украинские военные начали применять беспилотники с расплавленным металлом, технология которого была создана Германией в конце 19-го века и активно... РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T20:41

2024-09-07T20:41

2024-09-07T22:02

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германия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Украинские военные начали применять беспилотники с расплавленным металлом, технология которого была создана Германией в конце 19-го века и активно использовалась немцами в Первую и Вторую мировые войны, сообщает американский телеканал CNN.По данным издания, ВСУ запускают дроны с расплавленной смесью алюминиевого порошка и оксида железа, которая достигает температуры 2,2 тысячи градусов Цельсия.Отмечается, что позднее войска гитлеровской Германии и войска союзников также использовали зажигательные авиабомбы во время Второй мировой войны.Украинские военные используют зажигательное оружие вопреки предостережению управления ООН по разоружению, которое утверждает, что оно может вызвать огромные разрушения и нанести ущерб окружающей среде. Также ВСУ игнорируют позицию организации Human Rights Watch, которая указывала на "ужасающие" последствия применения зажигательно оружия с термитной смесью.

https://crimea.ria.ru/20240901/usilenie-atak-bespilotnikov-vsu-na-regiony-rossii-v-chem-prichiny--mnenie-1140010698.html

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всу (вооруженные силы украины), оружие, новости сво, новости, украина, беспилотник (бпла, дрон), германия