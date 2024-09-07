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ВСУ начали применять дроны с термитной смесью по технологии нацистов - РИА Новости Крым, 07.09.2024
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ВСУ начали применять дроны с термитной смесью по технологии нацистов
ВСУ начали применять дроны с термитной смесью по технологии нацистов - РИА Новости Крым, 07.09.2024
ВСУ начали применять дроны с термитной смесью по технологии нацистов
Украинские военные начали применять беспилотники с расплавленным металлом, технология которого была создана Германией в конце 19-го века и активно... РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T20:41
2024-09-07T22:02
всу (вооруженные силы украины)
оружие
новости сво
новости
украина
беспилотник (бпла, дрон)
германия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Украинские военные начали применять беспилотники с расплавленным металлом, технология которого была создана Германией в конце 19-го века и активно использовалась немцами в Первую и Вторую мировые войны, сообщает американский телеканал CNN.По данным издания, ВСУ запускают дроны с расплавленной смесью алюминиевого порошка и оксида железа, которая достигает температуры 2,2 тысячи градусов Цельсия.Отмечается, что позднее войска гитлеровской Германии и войска союзников также использовали зажигательные авиабомбы во время Второй мировой войны.Украинские военные используют зажигательное оружие вопреки предостережению управления ООН по разоружению, которое утверждает, что оно может вызвать огромные разрушения и нанести ущерб окружающей среде. Также ВСУ игнорируют позицию организации Human Rights Watch, которая указывала на "ужасающие" последствия применения зажигательно оружия с термитной смесью.
https://crimea.ria.ru/20240901/usilenie-atak-bespilotnikov-vsu-na-regiony-rossii-v-chem-prichiny--mnenie-1140010698.html
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всу (вооруженные силы украины), оружие, новости сво, новости, украина, беспилотник (бпла, дрон), германия
ВСУ начали применять дроны с термитной смесью по технологии нацистов

Беспилотники c термитной смесью по технологии нацистов начали применять украинские боевики

20:41 07.09.2024 (обновлено: 22:02 07.09.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ с беспилотником
Боевик ВСУ с беспилотником
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Украинские военные начали применять беспилотники с расплавленным металлом, технология которого была создана Германией в конце 19-го века и активно использовалась немцами в Первую и Вторую мировые войны, сообщает американский телеканал CNN.
По данным издания, ВСУ запускают дроны с расплавленной смесью алюминиевого порошка и оксида железа, которая достигает температуры 2,2 тысячи градусов Цельсия.

"Он был открыт немецким химиком в 1890-е годы и изначально использовался для сварки железнодорожных путей. Но его военный потенциал стал очевидным, когда немцы сбрасывали его с дирижаблей в виде бомб над Великобританией во время Первой мировой войны", – указывает телеканал.

Отмечается, что позднее войска гитлеровской Германии и войска союзников также использовали зажигательные авиабомбы во время Второй мировой войны.
Украинские военные используют зажигательное оружие вопреки предостережению управления ООН по разоружению, которое утверждает, что оно может вызвать огромные разрушения и нанести ущерб окружающей среде.
Также ВСУ игнорируют позицию организации Human Rights Watch, которая указывала на "ужасающие" последствия применения зажигательно оружия с термитной смесью.
ПВО - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
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Усиление атак беспилотников ВСУ на регионы России: в чем причины – мнение
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)ОружиеНовости СВОНовостиУкраинаБеспилотник (БПЛА, дрон)Германия
 
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