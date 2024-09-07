https://crimea.ria.ru/20240907/vsu-ispolzuyut-drony-s-tekhnologiyami-natsistov-i-termitnoy-smesyu-1140206113.html
ВСУ начали применять дроны с термитной смесью по технологии нацистов
ВСУ начали применять дроны с термитной смесью по технологии нацистов - РИА Новости Крым, 07.09.2024
ВСУ начали применять дроны с термитной смесью по технологии нацистов
Украинские военные начали применять беспилотники с расплавленным металлом, технология которого была создана Германией в конце 19-го века и активно... РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T20:41
2024-09-07T20:41
2024-09-07T22:02
всу (вооруженные силы украины)
оружие
новости сво
новости
украина
беспилотник (бпла, дрон)
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140206808_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_839272edaf88fe51c201f00c418255ef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Украинские военные начали применять беспилотники с расплавленным металлом, технология которого была создана Германией в конце 19-го века и активно использовалась немцами в Первую и Вторую мировые войны, сообщает американский телеканал CNN.По данным издания, ВСУ запускают дроны с расплавленной смесью алюминиевого порошка и оксида железа, которая достигает температуры 2,2 тысячи градусов Цельсия.Отмечается, что позднее войска гитлеровской Германии и войска союзников также использовали зажигательные авиабомбы во время Второй мировой войны.Украинские военные используют зажигательное оружие вопреки предостережению управления ООН по разоружению, которое утверждает, что оно может вызвать огромные разрушения и нанести ущерб окружающей среде. Также ВСУ игнорируют позицию организации Human Rights Watch, которая указывала на "ужасающие" последствия применения зажигательно оружия с термитной смесью.
https://crimea.ria.ru/20240901/usilenie-atak-bespilotnikov-vsu-na-regiony-rossii-v-chem-prichiny--mnenie-1140010698.html
украина
германия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140206808_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_28bb4800902e6198ca3a2fb0679d2362.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу (вооруженные силы украины), оружие, новости сво, новости, украина, беспилотник (бпла, дрон), германия
ВСУ начали применять дроны с термитной смесью по технологии нацистов
Беспилотники c термитной смесью по технологии нацистов начали применять украинские боевики
20:41 07.09.2024 (обновлено: 22:02 07.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Украинские военные начали применять беспилотники с расплавленным металлом, технология которого была создана Германией в конце 19-го века и активно использовалась немцами в Первую и Вторую мировые войны, сообщает американский телеканал CNN.
По данным издания, ВСУ запускают дроны с расплавленной смесью алюминиевого порошка и оксида железа, которая достигает температуры 2,2 тысячи градусов Цельсия.
"Он был открыт немецким химиком в 1890-е годы и изначально использовался для сварки железнодорожных путей. Но его военный потенциал стал очевидным, когда немцы сбрасывали его с дирижаблей в виде бомб над Великобританией во время Первой мировой войны", – указывает телеканал.
Отмечается, что позднее войска гитлеровской Германии и войска союзников также использовали зажигательные авиабомбы во время Второй мировой войны.
Украинские военные используют зажигательное оружие вопреки предостережению управления ООН по разоружению, которое утверждает, что оно может вызвать огромные разрушения и нанести ущерб окружающей среде.
Также ВСУ игнорируют позицию организации Human Rights Watch, которая указывала на "ужасающие" последствия применения зажигательно оружия с термитной смесью.