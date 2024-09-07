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Шесть человек пострадали в столкновении трех автомобилей в Краснодаре

Шесть человек пострадали в столкновении трех автомобилей в Краснодаре - РИА Новости Крым, 07.09.2024

Шесть человек пострадали в столкновении трех автомобилей в Краснодаре

Шесть человек пострадали в ДТП на Ростовском шоссе в Краснодаре, сообщает официальный Telegram-канал регионального МВД. РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T15:37

2024-09-07T15:37

2024-09-07T15:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Шесть человек пострадали в ДТП на Ростовском шоссе в Краснодаре, сообщает официальный Telegram-канал регионального МВД.По данным ведомства, авария произошла 7 сентября в 02:10. 50-летний водитель автомобиля "Лада" выехал на встречную полосу, столкнулся с двумя автомобилями марки Kia под управлением мужчин 30 и 32 лет.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.2 сентября два человека погибли в результате столкновения автомобиля BMW с "КамАЗом" на трассе М4 "Дон" в Краснодарском крае.Днем ранее в Красногвардейском районе Крыма водитель КIA CEED погиб в результате столкновения автомобиля с деревом.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшимВ Севастополе в ДТП попала машина "скорой" - пострадали два человекаИномарку зажало между грузовиками в ДТП на Кубани – три человека погибли

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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