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Два человека погибли в ДТП с иномаркой и "КамАЗом" на Кубани

Два человека погибли в ДТП с иномаркой и "КамАЗом" на Кубани - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Два человека погибли в ДТП с иномаркой и "КамАЗом" на Кубани

Два человека погибли в результате столкновения автомобиля BMW с "КамАЗом" на трассе М4 "Дон" в Краснодарском крае, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T17:32

2024-09-02T17:32

2024-09-02T17:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате столкновения автомобиля BMW с "КамАЗом" на трассе М4 "Дон" в Краснодарском крае, сообщает Госавтоинспекция региона.Авария произошла днем в понедельник в районе Горячего Ключа.В результате 55-летний водитель иномарки и 50-летняя пассажирка скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи.Специалисты продолжают установление деталей дорожной аварии.Накануне в Красногвардейском районе Крыма водитель КIA CEED погиб в результате столкновения с деревом.По информации ГАИ, авария произошла по причине того, что водитель не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожную обстановку.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму иномарка врезалась в столб – пострадали ребенок и взрослыйДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшимВ Евпатории двое подростков на мопеде врезались в столб

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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