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Два человека погибли в ДТП с иномаркой и "КамАЗом" на Кубани - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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Два человека погибли в ДТП с иномаркой и "КамАЗом" на Кубани
Два человека погибли в ДТП с иномаркой и "КамАЗом" на Кубани - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Два человека погибли в ДТП с иномаркой и "КамАЗом" на Кубани
Два человека погибли в результате столкновения автомобиля BMW с "КамАЗом" на трассе М4 "Дон" в Краснодарском крае, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T17:32
2024-09-02T17:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате столкновения автомобиля BMW с "КамАЗом" на трассе М4 "Дон" в Краснодарском крае, сообщает Госавтоинспекция региона.Авария произошла днем в понедельник в районе Горячего Ключа.В результате 55-летний водитель иномарки и 50-летняя пассажирка скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи.Специалисты продолжают установление деталей дорожной аварии.Накануне в Красногвардейском районе Крыма водитель КIA CEED погиб в результате столкновения с деревом.По информации ГАИ, авария произошла по причине того, что водитель не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожную обстановку.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму иномарка врезалась в столб – пострадали ребенок и взрослыйДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшимВ Евпатории двое подростков на мопеде врезались в столб
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новости, происшествия, дтп, кубань, мвд по краснодарскому краю, краснодарский край
Два человека погибли в ДТП с иномаркой и "КамАЗом" на Кубани

На Кубани водитель и пассажир BMW погибли в столкновении с "КамАЗом" на трассе "Дон"

17:32 02.09.2024
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате столкновения автомобиля BMW с "КамАЗом" на трассе М4 "Дон" в Краснодарском крае, сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария произошла днем в понедельник в районе Горячего Ключа.

"Водитель автомобиля BMW не выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над управлением транспортным средством и допустил столкновение с автомобилем "КамАЗ", который двигался в правой полосе в попутном направлении", - говорится в сообщении.

В результате 55-летний водитель иномарки и 50-летняя пассажирка скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи.
Специалисты продолжают установление деталей дорожной аварии.
Накануне в Красногвардейском районе Крыма водитель КIA CEED погиб в результате столкновения с деревом.
По информации ГАИ, авария произошла по причине того, что водитель не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожную обстановку.
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