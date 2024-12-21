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Атака ВСУ на гражданские объекты в Казани – подробности от Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 21.12.2024
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Атака ВСУ на гражданские объекты в Казани – подробности от Минобороны РФ
Атака ВСУ на гражданские объекты в Казани – подробности от Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 21.12.2024
Атака ВСУ на гражданские объекты в Казани – подробности от Минобороны РФ
Украинские боевики атаковали гражданские объекты в Казани тремя волнами беспилотников с разных направлений. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.12.2024
2024-12-21T10:57
2024-12-21T11:02
казань
новости
министерство обороны рф
татарстан
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали гражданские объекты в Казани тремя волнами беспилотников с разных направлений. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Атака произошла в период с 7:40 до 9:20, уточнили в оборонном ведомстве России.Мирные жители Казани при атаке украинских дронов не пострадали. Сейчас в городе эвакуируют смены промышленных объектов в связи с вероятностью новых беспилотных ударов.В субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Позже местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". К многоэтажному жилищному комплексу в связи с происшествием прибыли оперативные службы. Также на место выехал глава правительства региона. По данным мэрии города, из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани.Людей эвакуировали. Мэр города Ильсур Метшин поручил разместить жителей, обеспечить теплыми вещами и питанием. К месту ЧП выехали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров. В школах города проведена выборочная эвакуация. Для обеспечения безопасности ограничения на полеты временно ввели в аэропорту Казани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевские боевики атаковали Татарстан БПЛА самолетного типаВ Ижевском аэропорту ввели план "Ковер" – глава УдмуртииАтака ВСУ на Рыльск – что происходит в городе сейчас
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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казань, новости, министерство обороны рф, татарстан, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Атака ВСУ на гражданские объекты в Казани – подробности от Минобороны РФ

Гражданские объекты в Казани атакованы в три волны с разных направлений – Минобороны РФ

10:57 21.12.2024 (обновлено: 11:02 21.12.2024)
 
© РИА НовостиБоеголовки. Архивное фото
Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали гражданские объекты в Казани тремя волнами беспилотников с разных направлений. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атака произошла в период с 7:40 до 9:20, уточнили в оборонном ведомстве России.
"БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ", – сказано в сообщении Минобороны.
Мирные жители Казани при атаке украинских дронов не пострадали. Сейчас в городе эвакуируют смены промышленных объектов в связи с вероятностью новых беспилотных ударов.
В субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Позже местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". К многоэтажному жилищному комплексу в связи с происшествием прибыли оперативные службы. Также на место выехал глава правительства региона. По данным мэрии города, из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани.
Людей эвакуировали. Мэр города Ильсур Метшин поручил разместить жителей, обеспечить теплыми вещами и питанием. К месту ЧП выехали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров. В школах города проведена выборочная эвакуация. Для обеспечения безопасности ограничения на полеты временно ввели в аэропорту Казани.
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