https://crimea.ria.ru/20241221/vosem-priletov-zafiksirovano-v-kazani-1142813752.html

Восемь "прилетов" зафиксировано в Казани

Восемь "прилетов" зафиксировано в Казани - РИА Новости Крым, 21.12.2024

Восемь "прилетов" зафиксировано в Казани

По оперативной информации, в Казани зафиксировано восемь "прилетов". Мирные жители города при атаке украинских дронов не пострадали. Как пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 21.12.2024

2024-12-21T10:10

2024-12-21T10:10

2024-12-21T12:15

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беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. По оперативной информации, в Казани зафиксировано восемь "прилетов". Мирные жители города при атаке украинских дронов не пострадали. Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, сейчас в городе эвакуируют смены промышленных объектов в связи с вероятностью новых беспилотных ударов.По решению главы Татарстана Рустама Минниханова в целях безопасности в ближайшие два дня в республике отменены все массовые мероприятия.В субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Позже местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". К многоэтажному жилищному комплексу в связи с происшествием прибыли оперативные службы. Также на место выехал глава правительства региона. По данным мэрии города, из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани.Людей эвакуировали. Мэр города Ильсур Метшин поручил разместить жителей, обеспечить теплыми вещами и питанием. К месту ЧП выехали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров. В школах города проведена выборочная эвакуация. Для обеспечения безопасности ограничения на полеты временно ввели в аэропорту Казани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевские боевики атаковали Татарстан БПЛА самолетного типаВ Ижевском аэропорту ввели план "Ковер" – глава УдмуртииАтака ВСУ на Рыльск – что происходит в городе сейчас

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татарстан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, новости, рустам минниханов, происшествия, татарстан, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)