Восемь "прилетов" зафиксировано в Казани
В Казани зафиксировано восемь "прилетов" – глава республики
10:10 21.12.2024 (обновлено: 12:15 21.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. По оперативной информации, в Казани зафиксировано восемь "прилетов". Мирные жители города при атаке украинских дронов не пострадали. Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, сейчас в городе эвакуируют смены промышленных объектов в связи с вероятностью новых беспилотных ударов.
"Всего, по оперативной информации, к этой минуте зафиксировано восемь прилетов. Из них один – на промышленное предприятие, один – над рекой, шесть – на жилой массив. По информации к этой минуте, погибших и пострадавших нет. Смены на промышленных предприятиях эвакуированы и находятся в укрытиях", – сказано в сообщении.
По решению главы Татарстана Рустама Минниханова в целях безопасности в ближайшие два дня в республике отменены все массовые мероприятия.
В субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Позже местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". К многоэтажному жилищному комплексу в связи с происшествием прибыли оперативные службы. Также на место выехал глава правительства региона. По данным мэрии города, из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани.
Людей эвакуировали. Мэр города Ильсур Метшин поручил разместить жителей, обеспечить теплыми вещами и питанием. К месту ЧП выехали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров. В школах города проведена выборочная эвакуация. Для обеспечения безопасности ограничения на полеты временно ввели в аэропорту Казани.
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