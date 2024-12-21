Рейтинг@Mail.ru
Восемь "прилетов" зафиксировано в Казани - РИА Новости Крым, 21.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241221/vosem-priletov-zafiksirovano-v-kazani-1142813752.html
Восемь "прилетов" зафиксировано в Казани
Восемь "прилетов" зафиксировано в Казани - РИА Новости Крым, 21.12.2024
Восемь "прилетов" зафиксировано в Казани
По оперативной информации, в Казани зафиксировано восемь "прилетов". Мирные жители города при атаке украинских дронов не пострадали. Как пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 21.12.2024
2024-12-21T10:10
2024-12-21T12:15
казань
новости
рустам минниханов
происшествия
татарстан
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/15/1142814440_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_f6332bb063bbe2a9a364ffd75d3baf56.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. По оперативной информации, в Казани зафиксировано восемь "прилетов". Мирные жители города при атаке украинских дронов не пострадали. Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, сейчас в городе эвакуируют смены промышленных объектов в связи с вероятностью новых беспилотных ударов.По решению главы Татарстана Рустама Минниханова в целях безопасности в ближайшие два дня в республике отменены все массовые мероприятия.В субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Позже местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". К многоэтажному жилищному комплексу в связи с происшествием прибыли оперативные службы. Также на место выехал глава правительства региона. По данным мэрии города, из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани.Людей эвакуировали. Мэр города Ильсур Метшин поручил разместить жителей, обеспечить теплыми вещами и питанием. К месту ЧП выехали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров. В школах города проведена выборочная эвакуация. Для обеспечения безопасности ограничения на полеты временно ввели в аэропорту Казани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевские боевики атаковали Татарстан БПЛА самолетного типаВ Ижевском аэропорту ввели план "Ковер" – глава УдмуртииАтака ВСУ на Рыльск – что происходит в городе сейчас
казань
татарстан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/15/1142814440_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5937c322265cb79397fe7e9f4e894001.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
казань, новости, рустам минниханов, происшествия, татарстан, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Восемь "прилетов" зафиксировано в Казани

В Казани зафиксировано восемь "прилетов" – глава республики

10:10 21.12.2024 (обновлено: 12:15 21.12.2024)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. По оперативной информации, в Казани зафиксировано восемь "прилетов". Мирные жители города при атаке украинских дронов не пострадали. Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, сейчас в городе эвакуируют смены промышленных объектов в связи с вероятностью новых беспилотных ударов.

"Всего, по оперативной информации, к этой минуте зафиксировано восемь прилетов. Из них один – на промышленное предприятие, один – над рекой, шесть – на жилой массив. По информации к этой минуте, погибших и пострадавших нет. Смены на промышленных предприятиях эвакуированы и находятся в укрытиях", – сказано в сообщении.

По решению главы Татарстана Рустама Минниханова в целях безопасности в ближайшие два дня в республике отменены все массовые мероприятия.
В субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Позже местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". К многоэтажному жилищному комплексу в связи с происшествием прибыли оперативные службы. Также на место выехал глава правительства региона. По данным мэрии города, из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани.
Людей эвакуировали. Мэр города Ильсур Метшин поручил разместить жителей, обеспечить теплыми вещами и питанием. К месту ЧП выехали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров. В школах города проведена выборочная эвакуация. Для обеспечения безопасности ограничения на полеты временно ввели в аэропорту Казани.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Киевские боевики атаковали Татарстан БПЛА самолетного типа
В Ижевском аэропорту ввели план "Ковер" – глава Удмуртии
Атака ВСУ на Рыльск – что происходит в городе сейчас
 
КазаньНовостиРустам МиннихановПроисшествияТатарстанБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:30В Татарстане снят режим ЧС
09:18В Севастополе звуки стрельбы – что происходит
09:06Новые российские Су-57 и Су-34 отправились в войска
08:43Зурабишвили выдвинула ультиматум правительству Грузии
08:26Трубопровод вне политики: Венгрия не будет отказываться от газа из России
08:15Первая красавица советского кино: к 90-летию актрисы Натальи Фатеевой
07:55Как выбрать живую елку и можно ли ее потом вернуть - эксперт
07:39Непогода тормозит работу парома в Севастополе
07:12Железная дорога через Крымский мост в инфографике РИА Новости Крым
06:46В России началась шестидневная рабочая неделя
06:345 лет назад возобновили движение поездов в Крым: как поздравят пассажиров
06:22Ситуация на Украине и поставки газа в Европу: о чем говорили Путин и Фицо
06:02Новогодние каникулы в Крыму: сколько туристов приедут на полуостров
00:01Дожди с мокрым снегом и туман: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 23 декабря
23:50Шторм на побережье Кубани может повредить мешки с собранным мазутом
22:53Атака ВСУ на Брянскую область: погибла женщина
22:47Массовое ДТП в Москве: пострадали 15 человек
21:55Новая трасса к Крымскому мосту и ликвидация ЧП в Керчи: главное за день
21:25В Керченском проливе водолазы нашли затонувшую кормовую часть танкера
Лента новостейМолния