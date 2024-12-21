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Жилые дома в трех районах Казани горят после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 21.12.2024
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Жилые дома в трех районах Казани горят после атаки беспилотников
Жилые дома в трех районах Казани горят после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 21.12.2024
Жилые дома в трех районах Казани горят после атаки беспилотников
Из-за атаки беспилотников начался пожар в трех жилых районах Казани. Об этом сообщает мэрия города. РИА Новости Крым, 21.12.2024
2024-12-21T09:20
2024-12-21T10:14
казань
татарстан
новости
происшествия
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Из-за атаки беспилотников начался пожар в трех жилых районах Казани. Об этом сообщает мэрия города.Службы работают на месте возгорания, оказывается вся необходимая помощь. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить теплыми вещами и питанием, уточнили в администрации. Наготове также и все коммунальные службы. К месту ЧП выехали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров.Как сообщили ранее в Минобороны РФ, около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики.В ночь на субботу российская ПВО сбила 19 украинских беспилотников, из которых девять – над Белгородской областью, пять – над Воронежской, три – над акваторией Черного моря и по одному – над территориями Курской области и Краснодарского края.Накануне над Черным морем были сбиты 14 беспилотников ВСУ. Над территорией Краснодарского края были уничтожены 16 украинских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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казань, татарстан, новости, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Жилые дома в трех районах Казани горят после атаки беспилотников

В трех районах Казани горят жилые дома после атаки беспилотников

09:20 21.12.2024 (обновлено: 10:14 21.12.2024)
 
© РИА НовостиАтака беспилотников на Казань
Атака беспилотников на Казань - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Из-за атаки беспилотников начался пожар в трех жилых районах Казани. Об этом сообщает мэрия города.
"Сегодня утром в Казани в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов", – сказано в сообщении.
Службы работают на месте возгорания, оказывается вся необходимая помощь. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить теплыми вещами и питанием, уточнили в администрации. Наготове также и все коммунальные службы. К месту ЧП выехали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров.
Как сообщили ранее в Минобороны РФ, около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики.
В ночь на субботу российская ПВО сбила 19 украинских беспилотников, из которых девять – над Белгородской областью, пять – над Воронежской, три – над акваторией Черного моря и по одному – над территориями Курской области и Краснодарского края.
Накануне над Черным морем были сбиты 14 беспилотников ВСУ. Над территорией Краснодарского края были уничтожены 16 украинских БПЛА.
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КазаньТатарстанНовостиПроисшествияПожарБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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