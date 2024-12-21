https://crimea.ria.ru/20241221/pozhar-nachalsya-v-zhilykh-domakh-trekh-rayonov-kazani-posle-ataki-bespilotnikov-1142813185.html

Жилые дома в трех районах Казани горят после атаки беспилотников

Жилые дома в трех районах Казани горят после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 21.12.2024

Жилые дома в трех районах Казани горят после атаки беспилотников

Из-за атаки беспилотников начался пожар в трех жилых районах Казани. Об этом сообщает мэрия города. РИА Новости Крым, 21.12.2024

2024-12-21T09:20

2024-12-21T09:20

2024-12-21T10:14

казань

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новости

происшествия

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Из-за атаки беспилотников начался пожар в трех жилых районах Казани. Об этом сообщает мэрия города.Службы работают на месте возгорания, оказывается вся необходимая помощь. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить теплыми вещами и питанием, уточнили в администрации. Наготове также и все коммунальные службы. К месту ЧП выехали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров.Как сообщили ранее в Минобороны РФ, около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики.В ночь на субботу российская ПВО сбила 19 украинских беспилотников, из которых девять – над Белгородской областью, пять – над Воронежской, три – над акваторией Черного моря и по одному – над территориями Курской области и Краснодарского края.Накануне над Черным морем были сбиты 14 беспилотников ВСУ. Над территорией Краснодарского края были уничтожены 16 украинских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

казань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, татарстан, новости, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)