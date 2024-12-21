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Ограничения введены на работу аэропорта в Саратове

Ограничения введены на работу аэропорта в Саратове - РИА Новости Крым, 21.12.2024

Ограничения введены на работу аэропорта в Саратове

Для обеспечения безопасности ограничения на полеты временно ввели в аэропорту Саратова. Об этом сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 21.12.2024

2024-12-21T10:51

2024-12-21T10:51

2024-12-21T11:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Для обеспечения безопасности ограничения на полеты временно ввели в аэропорту Саратова. Об этом сообщили в Росавиации.По информации Росавиации, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.Ранее стало известно, что из-за ЧП в Казани в Ижевском аэропорту введен план "Ковер". Также ограничения ввели на работу аэропорта Казань.В субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Позже местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". К многоэтажному жилищному комплексу в связи с происшествием прибыли оперативные службы. Также на место выехал глава правительства региона. По данным мэрии города, из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на гражданские объекты в Казани – подробности от Минобороны РФНад Черным морем сбили украинские беспилотникиДетей среди погибших нет: стало известно число жертв и раненых в Рыльске

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратов, новости, росавиация, аэропорт, самолет