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В Ижевском аэропорту ввели план "Ковер" – глава Удмуртии - РИА Новости Крым, 21.12.2024
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В Ижевском аэропорту ввели план "Ковер" – глава Удмуртии
В Ижевском аэропорту ввели план "Ковер" – глава Удмуртии - РИА Новости Крым, 21.12.2024
В Ижевском аэропорту ввели план "Ковер" – глава Удмуртии
Из-за ЧП в Казани в Ижевском аэропорту введен план "Ковер". Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. РИА Новости Крым, 21.12.2024
2024-12-21T09:57
2024-12-21T10:21
удмуртия
ижевск
новости
происшествия
аэропорт
самолет
александр бречалов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Из-за ЧП в Казани в Ижевском аэропорту введен план "Ковер". Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.Глава Удмуртии призвал не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию.Ранее ограничения ввели на работу аэропорта Казань.В субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Позже местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". К многоэтажному жилищному комплексу в связи с происшествием прибыли оперативные службы. Также на место выехал глава правительства региона. По данным мэрии города, из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На место происшествия в многоэтажном ЖК Казани прибыли оперативные службыНад Черным морем сбили украинские беспилотникиДетей среди погибших нет: стало известно число жертв и раненых в Рыльске
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news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
удмуртия, ижевск, новости, происшествия, аэропорт, самолет, александр бречалов
В Ижевском аэропорту ввели план "Ковер" – глава Удмуртии

План "Ковер" ввели в Ижевском аэропорту – глава Удмуртии

09:57 21.12.2024 (обновлено: 10:21 21.12.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Из-за ЧП в Казани в Ижевском аэропорту введен план "Ковер". Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
"В связи с событиями в Казани в Ижевском аэропорту введен план "Ковер". Полеты пока приостановлены", – сказано в сообщении.
Глава Удмуртии призвал не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию.
Ранее ограничения ввели на работу аэропорта Казань.
В субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Позже местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". К многоэтажному жилищному комплексу в связи с происшествием прибыли оперативные службы. Также на место выехал глава правительства региона. По данным мэрии города, из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани.
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УдмуртияИжевскНовостиПроисшествияАэропортСамолетАлександр Бречалов
 
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