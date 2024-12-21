https://crimea.ria.ru/20241221/rossiyskie-voennye-vzyali-pod-kontrol-ostrovskoe-v-dnr-1142815909.html

Российские военные взяли под контроль Островский в ДНР

Российские военные взяли под контроль Островский в ДНР - РИА Новости Крым, 21.12.2024

Российские военные взяли под контроль Островский в ДНР

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Островский в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.12.2024

2024-12-21T12:18

2024-12-21T12:18

2024-12-21T13:05

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

россия

новости сво

украина

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142402556_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_974b79c3b6dd7180691eabcc9cf31010.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Островский в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.За неделю по данным оборонного ведомства РФ под контроль Вооруженных сил России перешли восемь населенных пунктов.Президент России Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны заявил, что Вооруженные силы РФ в этом году освободили 189 населенных пунктов, российские войска прочно владеют стратегической инициативой в зоне специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штатная численность российской армии достигла 1,5 млн военнослужащихСитуация в зоне СВО меняется кардинально – ПутинСнижение возраста мобилизации на Украине не изменит ход СВО – Путин

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу