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Российские военные взяли под контроль Островский в ДНР
Российские военные взяли под контроль Островский в ДНР - РИА Новости Крым, 21.12.2024
Российские военные взяли под контроль Островский в ДНР
Российская армия взяла под контроль населенный пункт Островский в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.12.2024
2024-12-21T12:18
2024-12-21T12:18
2024-12-21T13:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Островский в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.За неделю по данным оборонного ведомства РФ под контроль Вооруженных сил России перешли восемь населенных пунктов.Президент России Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны заявил, что Вооруженные силы РФ в этом году освободили 189 населенных пунктов, российские войска прочно владеют стратегической инициативой в зоне специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штатная численность российской армии достигла 1,5 млн военнослужащихСитуация в зоне СВО меняется кардинально – ПутинСнижение возраста мобилизации на Украине не изменит ход СВО – Путин
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские военные взяли под контроль Островский в ДНР
Островский в ДНР перешел под контроль российских военных
12:18 21.12.2024 (обновлено: 13:05 21.12.2024)