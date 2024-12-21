https://crimea.ria.ru/20241221/ostanovka-tranzita-cherez-ukrainu-chto-zhdet-evropu-bez-gaza-iz-rossii-1142817108.html
Остановка транзита через Украину: что ждет Европу без газа из России
Остановка транзита через Украину: что ждет Европу без газа из России - РИА Новости Крым, 21.12.2024
Остановка транзита через Украину: что ждет Европу без газа из России
Остановка транзита российского газа через Украину грозит деиндустриализацией и экономическим коллапсом Европе, создает высокие риски для внутреннего... РИА Новости Крым, 21.12.2024
2024-12-21T14:43
2024-12-21T14:43
2024-12-21T15:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Остановка транзита российского газа через Украину грозит деиндустриализацией и экономическим коллапсом Европе, создает высокие риски для внутреннего газоснабжения самой Украины и выгодна только США, которые давно стремятся заменить российский газ собственным СПГ (сжиженный природный газ – ред.). Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Украина 1 января остановит транзит российского газа. ЕС в преддверии этого пытается найти других поставщиков на всех континентах, однако альтернатив достаточных, чтоб заместить российский газ, нет, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.Деиндустриализация Европы"Да, действительно, с 1 января транзит газа через Украину остановится. Эти объемы – в годовом выражении там проходит 15 миллиардов "кубов" – мы на другие рынки и другими маршрутами перенаправить не сможем. Поэтому "Газпрому" придется сократить добычу. Соответственно, в Европе повысится цена", – сказал Юшков.По его мнению, до 1 января ЕС ждет постепенный рост стоимости газа – уже сейчас в цену энергоносителя будет закладываться остановка прокачки российского трубопроводного газа. С нового года вероятен ценовой скачок до 900 долларов за тысячу "кубов" голубого топлива. Многое будет зависеть от погоды в Европе – чем холоднее, тем быстрее европейцы будут "проедать" газ из подземных хранилищ, а с каждым сообщением о сокращении запасов биржевая цена снова будет расти.Кто пострадает больше всего"Больше всего пострадают Словакия и Австрия. Потому что Словакия получает газ практически только из России. И еще она получает деньги за транзит – через ее территорию дальше прокачивают газ в Австрию", – объяснил специалист.Первое, что придется делать двум этим странам – ускоренно отбирать газ из своих подземных хранилищ и постепенно договариваться об альтернативных поставках. В частности, придется покупать СПГ, "гнать" его в прибрежные страны – Италию либо Хорватию – платить за разгрузку, за перевод энергоносителя в газообразное состояние, и дальше прокачивать на свою территорию – все это огромные дополнительные расходы и риски, сказал Юшков.Россия, Украина и США"Мы пострадаем не критично – "Газпром" переживет. Конечно, бюджету дорога каждая копейка, но мы уже сократили поставки газа в Европу за предыдущий год на 130 миллиардов кубометров, поэтому эти 15 миллиардов погоды не делают", – продолжает эксперт.Украина в данном случае теряет не только плату за транзит – по разным оценкам, это около 800 миллиардов долларов в год, часть из которых поступает в бюджет страны, а часть расходуется на обслуживание газовой инфраструктуры оператором прокачки. Но главное – риски внутреннего газоснабжения, подчеркивает эксперт."У них (Украины – ред.) вся система завязана на транзит. Газ отбирают буквально вдоль трубы, потом на запад поставляют из своей добычи по той же трубе. Теперь, получается, всю газотранспортную систему придется развернуть и качать с запада на восток. Теоретически это возможно, но как это будет на практике, сказать сложно. Трубе около 50 лет – очень вероятны аварии и ЧП, поскольку она никогда так не работала", – поясняет Юшков.Больше всего в этой ситуации страдают европейцы и сама Украина, а вот главный выгодоприобретатель очевиден – это Соединенные Штаты Америки, власти которых реализуют очередной циничный план в свою пользу за счет своих сателлитов, уверен специалист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина прекратит транзит российской нефти и газа в ЕвросоюзУкраина не продлит договор с РФ о транзите газа в Европу – ЗеленскийСтраны ЕС начали "вскрывать" подземные газохранилища
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мнения, игорь юшков, транзит российского газа, украина, европа, сша
Остановка транзита через Украину: что ждет Европу без газа из России
Остановка транзита российского газа через Украину выгодна только США – эксперт
14:43 21.12.2024 (обновлено: 15:48 21.12.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Остановка транзита российского газа через Украину грозит деиндустриализацией и экономическим коллапсом Европе, создает высокие риски для внутреннего газоснабжения самой Украины и выгодна только США, которые давно стремятся заменить российский газ собственным СПГ (сжиженный природный газ – ред.). Такое мнение РИА Новости Крым
выразил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Украина 1 января остановит транзит российского газа. ЕС в преддверии этого пытается найти других поставщиков на всех континентах, однако альтернатив достаточных, чтоб заместить российский газ, нет, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Деиндустриализация Европы
"Да, действительно, с 1 января транзит газа через Украину остановится. Эти объемы – в годовом выражении там проходит 15 миллиардов "кубов" – мы на другие рынки и другими маршрутами перенаправить не сможем. Поэтому "Газпрому" придется сократить добычу. Соответственно, в Европе повысится цена", – сказал Юшков.
По его мнению, до 1 января ЕС ждет постепенный рост стоимости газа – уже сейчас в цену энергоносителя будет закладываться остановка прокачки российского трубопроводного газа. С нового года вероятен ценовой скачок до 900 долларов за тысячу "кубов" голубого топлива. Многое будет зависеть от погоды в Европе – чем холоднее, тем быстрее европейцы будут "проедать" газ из подземных хранилищ, а с каждым сообщением о сокращении запасов биржевая цена снова будет расти.
"Физически европейцы не замерзнут – у них достаточный объем в хранилищах. Главный неизбежный ущерб – экономический. Многие заводы опять могут закрыться, просто потому что продукция, произведенная с помощью дорого газа, неконкурентоспособна на мировом рынке. Это еще один шаг на пути к деиндустриализации и обнищанию Европы", – констатирует эксперт.
Кто пострадает больше всего
"Больше всего пострадают Словакия и Австрия. Потому что Словакия получает газ практически только из России. И еще она получает деньги за транзит – через ее территорию дальше прокачивают газ в Австрию", – объяснил специалист.
Первое, что придется делать двум этим странам – ускоренно отбирать газ из своих подземных хранилищ и постепенно договариваться об альтернативных поставках. В частности, придется покупать СПГ, "гнать" его в прибрежные страны – Италию либо Хорватию – платить за разгрузку, за перевод энергоносителя в газообразное состояние, и дальше прокачивать на свою территорию – все это огромные дополнительные расходы и риски, сказал Юшков.
"Венгрия о себе позаботилась – договорилась, что полностью будет снабжаться через Турецкий поток. Однако неизбежно тоже пострадает, как и вся Европа – даже не важно, покупала конкретная страна российский газ или нет. Потому что цены взлетят везде – это же биржевая цена", – поясняет собеседник.
Россия, Украина и США
"Мы пострадаем не критично – "Газпром" переживет. Конечно, бюджету дорога каждая копейка, но мы уже сократили поставки газа в Европу за предыдущий год на 130 миллиардов кубометров, поэтому эти 15 миллиардов погоды не делают", – продолжает эксперт.
Украина в данном случае теряет не только плату за транзит – по разным оценкам, это около 800 миллиардов долларов в год, часть из которых поступает в бюджет страны, а часть расходуется на обслуживание газовой инфраструктуры оператором прокачки. Но главное – риски внутреннего газоснабжения, подчеркивает эксперт.
"У них (Украины – ред.) вся система завязана на транзит. Газ отбирают буквально вдоль трубы, потом на запад поставляют из своей добычи по той же трубе. Теперь, получается, всю газотранспортную систему придется развернуть и качать с запада на восток. Теоретически это возможно, но как это будет на практике, сказать сложно. Трубе около 50 лет – очень вероятны аварии и ЧП, поскольку она никогда так не работала", – поясняет Юшков.
Больше всего в этой ситуации страдают европейцы и сама Украина, а вот главный выгодоприобретатель очевиден – это Соединенные Штаты Америки, власти которых реализуют очередной циничный план в свою пользу за счет своих сателлитов, уверен специалист.
"США уже давно пытаются выдавить нас с европейского газового рынка. Еще до 2022 года они говорили европейцам: "Покупайте американский газ – в нем есть "молекулы свободы". В этом плане они продолжают свою политику", – подытожил эксперт.
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