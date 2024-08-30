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Украина прекратит транзит российской нефти и газа в Евросоюз - РИА Новости Крым, 30.08.2024
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Украина прекратит транзит российской нефти и газа в Евросоюз
Украина прекратит транзит российской нефти и газа в Евросоюз - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Украина прекратит транзит российской нефти и газа в Евросоюз
С 1 января следующего года Украина прекратит транзит российской нефти и газа в Евросоюз. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил... РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T13:14
2024-08-30T13:18
россия
нефть
газ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. С 1 января следующего года Украина прекратит транзит российской нефти и газа в Евросоюз. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, его цитирует издание "Страна.ua".Также он утверждает, что если какая-либо страна посчитает необходимым получать казахстанский или азербайджанский газ, Украина готова участвовать в его транзите.О готовности прекратить транзит газа из России в Европу через Украину активно заговорили в Евросоюзе весной текущего года. Тогда еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила прессе, что ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа с Россией.Во вторник глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать истекающий в 2024 году договор с Россией о транзите газа, который идет через украинскую территорию в Европу.В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что решение Киева не продлевать договор о транзите газа из России нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Киев называет РФ агрессором и берет деньги за транзит газа"Потолок цен" на российский газ остановит поставки в Европу - МиллерМинфины "Большой семерки" согласились ограничить цены на нефть из РФ
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россия, нефть, газ, новости, украина, михаил подоляк, европа
Украина прекратит транзит российской нефти и газа в Евросоюз

Украина с 1 января 2025 года прекратит транзит нефти и газа из России в ЕС – Подоляк

13:14 30.08.2024 (обновлено: 13:18 30.08.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗнак огнеопасно. Архивное фото
Знак огнеопасно. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. С 1 января следующего года Украина прекратит транзит российской нефти и газа в Евросоюз. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, его цитирует издание "Страна.ua".

"С 1 января 2025 года прекращает работу нефтепровод "Дружба", через который такие страны как Словакия, Чехия и Венгрия получали российскую нефть. Была резолюция ЕС, что они должны найти возможности для диверсификации поставок нефти", – сказал Подоляк.

Также он утверждает, что если какая-либо страна посчитает необходимым получать казахстанский или азербайджанский газ, Украина готова участвовать в его транзите.
О готовности прекратить транзит газа из России в Европу через Украину активно заговорили в Евросоюзе весной текущего года. Тогда еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила прессе, что ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа с Россией.
Во вторник глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать истекающий в 2024 году договор с Россией о транзите газа, который идет через украинскую территорию в Европу.
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что решение Киева не продлевать договор о транзите газа из России нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей.
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РоссияНефтьГазНовостиУкраинаМихаил ПодолякЕвропа
 
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