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Придется платить больше: Песков о решении Киева по транзиту газа - РИА Новости Крым, 28.08.2024
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Придется платить больше: Песков о решении Киева по транзиту газа
Придется платить больше: Песков о решении Киева по транзиту газа - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Придется платить больше: Песков о решении Киева по транзиту газа
Решение Киева не продлевать договор о транзите газа из России нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей, выразил мнение пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T14:02
2024-08-28T14:02
дмитрий песков
мнения
газ
россия
новости
украина
европейский союз (ес)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Решение Киева не продлевать договор о транзите газа из России нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей, выразил мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор с РФ о транзите газа, который истекает в конце 2024 года.О готовности прекратить транзит газа из России в Европу через Украину активно заговорили в Евросоюзе весной текущего года. Тогда еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила прессе, что ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Киев называет РФ агрессором и берет деньги за транзит газа"Потолок цен" на российский газ остановит поставки в Европу - МиллерМинфины "Большой семерки" согласились ограничить цены на нефть из РФ
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дмитрий песков, мнения, газ, россия, новости, украина, европейский союз (ес)
Придется платить больше: Песков о решении Киева по транзиту газа

Решение Киева не продлевать договор о транзите газа нанесет ущерб Европе – Песков

14:02 28.08.2024
 
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Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Решение Киева не продлевать договор о транзите газа из России нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей, выразил мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор с РФ о транзите газа, который истекает в конце 2024 года.

"Безусловно, такие решения украинской стороны нанесут серьезный урон интересам европейских потребителей, тех, кто по-прежнему желает покупать более гарантированный, более доступный в экономическом плане, по ценовым параметрам российский газ, по сравнению с другими товарами, которые поступают, прежде всего, наверное, из Соединенных Штатов Америки. Им (европейским потребителям – ред.) придется просто платить гораздо больше, делая тем самым свою промышленность менее конкурентноспособной", – сказал Песков.

О готовности прекратить транзит газа из России в Европу через Украину активно заговорили в Евросоюзе весной текущего года. Тогда еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила прессе, что ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа с Россией.
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Дмитрий ПесковМненияГазРоссияНовостиУкраинаЕвропейский Союз (ЕС)
 
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