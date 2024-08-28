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Придется платить больше: Песков о решении Киева по транзиту газа
Придется платить больше: Песков о решении Киева по транзиту газа - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Придется платить больше: Песков о решении Киева по транзиту газа
Решение Киева не продлевать договор о транзите газа из России нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей, выразил мнение пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T14:02
2024-08-28T14:02
2024-08-28T14:02
дмитрий песков
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газ
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новости
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европейский союз (ес)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Решение Киева не продлевать договор о транзите газа из России нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей, выразил мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор с РФ о транзите газа, который истекает в конце 2024 года.О готовности прекратить транзит газа из России в Европу через Украину активно заговорили в Евросоюзе весной текущего года. Тогда еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила прессе, что ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Киев называет РФ агрессором и берет деньги за транзит газа"Потолок цен" на российский газ остановит поставки в Европу - МиллерМинфины "Большой семерки" согласились ограничить цены на нефть из РФ
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дмитрий песков, мнения, газ, россия, новости, украина, европейский союз (ес)
Придется платить больше: Песков о решении Киева по транзиту газа
Решение Киева не продлевать договор о транзите газа нанесет ущерб Европе – Песков