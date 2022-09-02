https://crimea.ria.ru/20220902/minfiny-bolshoy-semerki-soglasilis-ogranichit-tseny-na-neft-iz-rf-1124386214.html

Минфины "Большой семерки" согласились ограничить цены на нефть из РФ

Минфины "Большой семерки" согласились ограничить цены на нефть из РФ - РИА Новости Крым, 02.09.2022

Минфины "Большой семерки" согласились ограничить цены на нефть из РФ

Главы Минфинов G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России, сообщается на официальном сайте немецкого министерства финансов. РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T17:11

2022-09-02T17:11

2022-09-02T17:11

европейский союз

экономика

санкции против россии

германия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Главы Минфинов G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России, сообщается на официальном сайте немецкого министерства финансов."Большая семерка" хочет сократить доходы России от продажи нефти и тем самым лишить важный источник финансирования агрессивной войны против Украины. В то же время эта мера направлена на сдерживание роста мировых цен на энергоносители", - говорится в совместном заявлении министров.Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия прекратит поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут "ценовой потолок" на них. Ранее с предложением ввести такие ограничения выступили США.В пятницу зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае введения ограничений цен на российский газ Европа полностью лишится поставок "голубого топлива" из России.После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. В европейских странах заявили, что всерьез намерены отказаться от российских нефти и газа. Последовательно были приняты пять пакетов санкций, шестой же долгое время блокировали некоторые государства, в частности Венгрия.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкционные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он подчеркнул, что основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. И добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://crimea.ria.ru/20220809/es-namerenno-nanes-udar-po-vengrii--ekspert-o-situatsii-s-tranzitom-nefti-1124117606.html

германия

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз, экономика, санкции против россии, германия