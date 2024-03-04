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В ЕС заявили о готовности прекратить транзит газа из России через Украину

В ЕС заявили о готовности прекратить транзит газа из России через Украину - РИА Новости Крым, 04.03.2024

В ЕС заявили о готовности прекратить транзит газа из России через Украину

Евросоюз не заинтересован в продлении соглашения с Россией о транзите газа через территорию Украины после 2024 года. При этом ЕС изучает возможность... РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T22:30

2024-03-04T22:30

2024-03-04T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Евросоюз не заинтересован в продлении соглашения с Россией о транзите газа через территорию Украины после 2024 года. При этом ЕС изучает возможность использовать украинские хранилища для своих газовых запасов. Об этом на пресс-конференции заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, ее слова приводит РИА Новости.По словам Симсон, Россия в прошлом году поставила через украинскую газотранспортную систему в Евросоюз 14 миллиардов кубометров газа. При этом, по мнению еврокомиссара, страны ЕС могут импортировать газ по другим маршрутам после двух лет действия REPowerEU (план Еврокомиссии по отказу от потребления российского ископаемого топлива до 2030 года – ред.).При этом еврокомиссар отметила, что ЕС не поддерживает запрет на закупки газа из России.Кроме того, Симсон подчеркнула, что европейские компании использовали подземные хранилища газа на Украине зимой 2023-2024 гг. и более эффективное объединение европейской газовой инфраструктуры с украинской теперь задача в числе приоритетных."…мы изучаем, как можно использовать украинскую газовую инфраструктуру в будущем", – сказала еврокомиссар.Западные СМИ уже сообщали со ссылкой на источники в правительстве Украины, что Киев не намерен продлевать договор о транзите газа через украинскую территорию. Симсон заявляла, что Украину уведомили о том, что в ЕС не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу, который истекает 31 декабря 2024 года. Читайте также на РИА Новости Крым:Турция в ходе визита Путина рассчитывает обсудить Сирию и газовый вопросПутин: Киев называет РФ агрессором и берет деньги за транзит газа

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европейский союз (ес), европа, украина, газ, газопровод, россия, новости