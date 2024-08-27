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Украина не продлит договор с РФ о транзите газа в Европу – Зеленский

Украина не продлит договор с РФ о транзите газа в Европу – Зеленский - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Украина не продлит договор с РФ о транзите газа в Европу – Зеленский

Украина не будет продлевать истекающий в 2024 году договор с Россией о транзите газа, который идет через украинскую территорию в Европу. Об этом глава киевского РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T16:50

2024-08-27T16:50

2024-08-27T16:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Украина не будет продлевать истекающий в 2024 году договор с Россией о транзите газа, который идет через украинскую территорию в Европу. Об этом глава киевского режима Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире всеукраинского телемарафона, его слова приводит РИА Новости.О готовности прекратить транзит газа из России в Европу через Украину активно заговорили в Евросоюзе весной текущего года. Тогда еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила прессе, что "ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа с Россией". Ранее, в феврале, президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что Украина продолжает получать деньги за транзит российского газа через свою территорию в Европу, при этом продолжает называть Россию агрессором."Кассируют денежки за транзит. Об этом тоже мало кто говорит. Деньги-то они от "Газпрома" получают? Получают", – заметил президент. Тогда Путин также подчеркнул, что Россия не отказывала в поставках энергоресурсов ни одной из стран – такие решения государства Европы принимают самостоятельно.

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новости, владимир зеленский, газ, политика, украина, европа