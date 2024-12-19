https://crimea.ria.ru/20241219/situatsiya-v-zone-svo-menyaetsya-kardinalno--putin-1142754273.html

Ситуация в зоне СВО меняется кардинально – Путин

Ситуация в зоне СВО меняется кардинально – Путин - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Ситуация в зоне СВО меняется кардинально – Путин

Ситуация в зоне специальной военной операции меняется кардинально, российские войска ежедневно продвигаются вперед по всей линии фронта. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T12:41

2024-12-19T12:41

2024-12-19T12:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Ситуация в зоне специальной военной операции меняется кардинально, российские войска ежедневно продвигаются вперед по всей линии фронта. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией.По словам главы государства, российские бойцы действуют героически, возможности Вооруженных сил РФ возрастают. "Загадывать вперед трудно и ни к чему, но мы движемся к решению наших первостепенных задач, которые мы обозначили в начале специальной военной операции", - подчеркнул Путин. В ходе Прямой линии по просьбе президента в зале развернули копию знамени 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которую Путин получил от бойцов. Военнослужащие бригады освобождают от противника Курскую область. Президент также отметил, что в Курской области выполняют боевые задачи 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 76-я и 106-я дивизии ВДВ, мотопехота Северного военного округа. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия освободила еще два населенных пункта в ДНРКрымские татары поддерживают проведение СВО на УкраинеСнижение возраста мобилизации на Украине не изменит ход СВО – Путин

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2024

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