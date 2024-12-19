Ситуация в зоне СВО меняется кардинально – Путин
Российские войска ежедневно освобождают территории в зоне СВО – Путин
12:41 19.12.2024 (обновлено: 12:54 19.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Ситуация в зоне специальной военной операции меняется кардинально, российские войска ежедневно продвигаются вперед по всей линии фронта. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией.
"Ситуация меняется кардинально, вы это хорошо знаете. Движение идет по всей линии фронта каждый день. Речь идет о продвижении не на сто, двести, триста метров – наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами каждый день", - сказал российский лидер.
По словам главы государства, российские бойцы действуют героически, возможности Вооруженных сил РФ возрастают.
"Загадывать вперед трудно и ни к чему, но мы движемся к решению наших первостепенных задач, которые мы обозначили в начале специальной военной операции", - подчеркнул Путин.
В ходе Прямой линии по просьбе президента в зале развернули копию знамени 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которую Путин получил от бойцов. Военнослужащие бригады освобождают от противника Курскую область. Президент также отметил, что в Курской области выполняют боевые задачи 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 76-я и 106-я дивизии ВДВ, мотопехота Северного военного округа.
"Все воюют в прямом смысле слова героически. В данный момент они ведут бой. Пожелаем им всем, кто воюет в Курской области и на всей линии фронта, удачи, победы и возвращения домой", - добавил президент.
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