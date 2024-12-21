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Ограничения сняли в аэропорту Ижевска
Ограничения сняли в аэропорту Ижевска - РИА Новости Крым, 21.12.2024
Ограничения сняли в аэропорту Ижевска
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Ижевска. Об этом сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 21.12.2024
2024-12-21T14:21
2024-12-21T14:21
2024-12-21T14:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Ижевска. Об этом сообщили в Росавиации.Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщили в ведомстве.В период действия ограничений на запасной аэродром был перенаправлен один рейс, следовавший в столицу Удмуртии.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в Росавиации.Ранее были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Саратова.В субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Позже местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". К многоэтажному жилищному комплексу в связи с происшествием прибыли оперативные службы. Также на место выехал глава правительства региона. По данным мэрии города, из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на гражданские объекты в Казани – подробности от Минобороны РФНад Черным морем сбили украинские беспилотникиДетей среди погибших нет: стало известно число жертв и раненых в Рыльске
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РИА Новости Крым
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ижевск, новости, росавиация, самолет, аэропорт
Ограничения сняли в аэропорту Ижевска
В аэропорту Ижевска сняли ограничения
14:21 21.12.2024 (обновлено: 14:23 21.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Ижевска. Об этом сообщили в Росавиации.
"В аэропорту Ижевска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", – сказано в сообщении.
Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщили в ведомстве.
В период действия ограничений на запасной аэродром был перенаправлен один рейс, следовавший в столицу Удмуртии.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в Росавиации.
Ранее были сняты
ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Саратова.
В субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО
украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Позже местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса".
К многоэтажному жилищному комплексу в связи с происшествием прибыли оперативные службы. Также на место выехал глава правительства региона. По данным мэрии города, из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани
.
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