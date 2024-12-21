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В Севастополе остановили движение морского транспорта

В Севастополе остановили движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 21.12.2024

В Севастополе остановили движение морского транспорта

В Севастополе в субботу вечером приостановлено движение морского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 21.12.2024

2024-12-21T17:40

2024-12-21T17:40

2024-12-21T18:26

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу вечером приостановлено движение морского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах приостановки не сообщается. В связи с закрытием рейда для горожан организовали работу компенсационного маршрута. Автобусы отправляются с площадей Нахимова и Захарова.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погоды и оперативной обстановки в городе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тепло сменят "пироги облаков": погода в Крыму на выходныеВ Севастополе шторм сдвинул плавучий причалШторм с ливнями с мокрым снегом идет в Крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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