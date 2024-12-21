Женщина пыталась поджечь банкоматы в Анапе
В Анапе при попытке поджечь банкоматы задержана женщина
22:55 21.12.2024 (обновлено: 22:57 21.12.2024)
© 23 МВДВ Анапе при попытке поджечь банкоматы задержана женщина
© 23 МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Анапе задержана женщина, которая попыталась поджечь банкоматы в отделении банка. Об этом сообщает краевой главк МВД России.
Отмечается, что инцидент произошел в субботу вечером. Сначала женщина запустила фейерверк в парке, а после направилась в отделение банка на пересечении улиц Красноармейская и Крымская.
"Приблизившись к отделению банка, достала канистру и попыталась облить банкоматы бензином. Совершить поджог женщина не успела, так как ей помешали бдительные горожане, которые удерживали ее до приезда сотрудников полиции и Росгвардии", - сказано в сообщении.
Злоумышленницей оказалась 59-летняя местная жительница. Она пояснила, что действовала по указанию третьих лиц, которые все это время вели с ней разговор по телефону. Сейчас мотивы поступка выясняют оперативники.
️В отношении задержанной возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
В субботу по России прокатилась волна поджогов и взрывов пиротехники в многолюдных местах. В Москве и Подмосковье были задержаны мужчина и женщина, которые взорвали пиротехнику в торговых центрах. В торговом центре в Королеве мужчина взорвал петарду, а потом пытался поджечь пиротехнику в местном отделе полиции, но был задержан. В Москве исполнительницей взрыва оказалась женщина, которая действовала по указанию неизвестных, которым ранее перевела 120 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в отделении банка.
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