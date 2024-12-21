https://crimea.ria.ru/20241221/zhenschina-pytalas-podzhech-bankomaty-v-anape-1142827877.html

Женщина пыталась поджечь банкоматы в Анапе

Женщина пыталась поджечь банкоматы в Анапе - РИА Новости Крым, 21.12.2024

Женщина пыталась поджечь банкоматы в Анапе

В Анапе задержана женщина, которая попыталась поджечь банкоматы в отделении банка. Об этом сообщает краевой главк МВД России. РИА Новости Крым, 21.12.2024

2024-12-21T22:55

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анапа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Анапе задержана женщина, которая попыталась поджечь банкоматы в отделении банка. Об этом сообщает краевой главк МВД России.Отмечается, что инцидент произошел в субботу вечером. Сначала женщина запустила фейерверк в парке, а после направилась в отделение банка на пересечении улиц Красноармейская и Крымская.Злоумышленницей оказалась 59-летняя местная жительница. Она пояснила, что действовала по указанию третьих лиц, которые все это время вели с ней разговор по телефону. Сейчас мотивы поступка выясняют оперативники.️В отношении задержанной возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.В субботу по России прокатилась волна поджогов и взрывов пиротехники в многолюдных местах. В Москве и Подмосковье были задержаны мужчина и женщина, которые взорвали пиротехнику в торговых центрах. В торговом центре в Королеве мужчина взорвал петарду, а потом пытался поджечь пиротехнику в местном отделе полиции, но был задержан. В Москве исполнительницей взрыва оказалась женщина, которая действовала по указанию неизвестных, которым ранее перевела 120 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в отделении банка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241221/ugrozhayut-raspravoy-kak-moshenniki-zastavlyayut-sovershat-podzhogi-1142825701.html

анапа

краснодарский край

кубань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, поджог, краснодарский край, происшествия, умвд россии по краснодарскому краю, кубань, новости